Terra amara/ Anticipazioni 2 gennaio: Zuleyha e Mujgan, un brutto incidente

Terra amara, anticipazioni puntata 2 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 2 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Zuleyha e Mujgan hanno avuto un brutto incidente automobilistico. Demir e Yilmaz, preoccupati per la salute delle loro compagne, corrono all’ospedale per vedere come stanno. Lì, le due giovani sono costrette a condividere la stessa stanza poiché la struttura è stracolma di pazienti. Zuleyha soffre terribilmente nel vedere Yilmaz e Mujgan insieme e prega Demir di trovare una stanza singola. Suo marito quindi arriva addirittura a offrire del denaro a un paziente che sta per essere dimesso affinché liberi prima il suo letto, ma la sofferenza di Zuleyha è tale da decidere di tornare a casa contro il parere medico. Nel frattempo anche Mujgan torna a lavorare in ospedale, mentre Yilmaz decide di portare l’auto in officina per farla controllare. I sospetti di Fekeli si rivelano fondati: qualcuno ha manomesso i freni dell’auto.

Beautiful/ Anticipazioni 2 gennaio: Katie e Carter legano tra loro, le Logan dubbiose

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 2 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che l’amicizia tra Cengaver e Demir sembra ormai compromesso. L’amico, sommerso dai debiti, chiede un’altra volta al rampollo di restituirgli il denaro investito nel caseificio ora che la società è sciolta. Di fronte al rifiuto di Demir, Nihal propone quindi al consorte di vendere l’oro della sua dote. Intanto, Fekeli comunica alle sue guardie che qualcuno ha manomesso i freni dell’auto di Yilmaz e chiede loro di indagare a fondo. Zuleyha si incontra con Mujgan e le assicura di non provare più nulla per Yilmaz, quindi le augura di essere felici insieme. Più tardi, la stessa Zuleyha dice a Demir di aver capito di amarlo, ma il marito non le crede ed è convinto che sia solo un gesto di riconoscenza per esserle stato vicino dopo l’incidente.

Un posto al sole/ Anticipazioni 30 dicembre: Nunzio vuole evitare Alice, ma...

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz è riuscito a concludere un importante affare sulle arance, anticipando Demir. La pace tra i due sembra ancora molto lontana. Sentendosi umiliato, il rampollo disobbedisce a sua madre e ordina ai suoi uomini di manomettere l’auto del rivale, che poi verrà usata da Mujgan, dato che la sua vettura ha dei problemi. Con questo imprevisto, Demir non solo provocherà un incidente alla donna di Yilmaz, ma metterà in pericolo anche sua moglie. Destino vuole che Zuleyha si scontri con Mujgan ed entri nella sua auto per discutere di Yilmaz. Le due, così, restano coinvolte in un incidente d’auto: la dottoressa non riesce infatti a frenare in tempo e la macchina esce fuori strada…

LEGGI ANCHE:

Un altro domani/ Anticipazioni 30 dicembre: Oscar torna a sorpresa, ma non è solo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA