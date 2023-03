Terra amara/ Anticipazioni 2 marzo: Demir, scelta difficile per amore della famiglia

Terra amara, anticipazioni puntata 2 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 2 marzo, su Canale 5, ci dicono che la famiglia Yaman giunge fino al confine, ma devono tornare indietro: Adnan comincia a star male e necessita di cure. Demir quindi farà tutto il possibile per offrire al piccolo le cure necessarie. Inevitabilmente, giunti ad Adana, nella puntata di oggi, l’uomo verrà arrestato dai gendarmi. Il gesto magnanimo e di buon cuore sarà un vero e proprio colpo di scena, che costringerà Zuleyha a rinunciare ancora una volta al suo futuro con Yilmaz. Infatti la giovane sarà riconoscente a Demir per aver salvato la vita ad Adnan, e gli promette che lo aspetterà, anche se dovessero volerci anni per uscire di prigione.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 2 marzo: Veronica scopre la verità su Gemma!

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 2 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Saniye è distrutta. Dopo aver saputo che Seher ha abortito, e quindi tutte le sue possibilità di diventare madre sono andate in fumo, la domestica torna in tenuta per riferirlo a Gaffur. A quel punto gli dice che pur di vederlo felice è disposta a divorziare, così che lui possa trovarsi un’altra donna con cui costruire una famiglia. Il gesto del capomastro, però, la stupisce. Gaffur infatti sostiene che non intende farlo poiché la ama, e se non potrà avere un figlio, gli basterà così. Hunkar, invece, si decide a tornare in tenuta per ristabilire l’ordine, dato che nessuno sta lavorando come si deve.

Beautiful, anticipazioni americane/ Cosa nasconde Bill? Liam scopre la verità: colpo di scena inaspettato

Nelle cucine, Gaffur informa che il signor Demir è partito con la sua famiglia e starà fuori per un po’. Fadik si preoccupa per il suo stipendio e Saniye la rimprovera di pensare ai soldi quando ci sono tanti problemi e che devono aspettare per vedere quello che succede.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Zuleyha hanno modo di incontrarsi di nascosto per chiarirsi; lui si scusa con lei per non averla creduta e per tutto il dolore che le ha provocato. Il loro emozionante incontro è rovinato da Demir, che costringe la moglie con la forza a seguirlo, ma non senza prima essersi assicurato che Yilmaz rimanga lì: nel fare ciò, gli buca le ruote della macchina. La famiglia Yaman quindi si dà alla fuga, ma al confine è costretta a un cambio di programma. Hunkar rientra ad Adana dove viene interrogata dal Procuratore, e nega di sapere dove si trovi suo figlio e di averlo aiutato a scappare. Mujgan, invece, si infuria con Yilmaz perché ritiene che non sia affar suo farsi giustizia da solo. Saniye apprende, con dolore, che Seher ha abortito, togliendole ogni possibilità di diventare madre.

Beautiful/ Anticipazioni 2 marzo: Brooke non si sente minacciata da Taylor

© RIPRODUZIONE RISERVATA