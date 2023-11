Terra amara/ Anticipazioni 2 novembre 2023: dov’è finita Zuleyha e chi l’ha rapita?

Terra amara, anticipazioni puntata 2 novembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 2 novembre, su Canale 5, ci dicono che c’è grande preoccupazione per la scomparsa di Zuleyha, che non ha lasciato nessuna traccia. Sevda informa Fekeli dell’accaduto, spiegandogli che potrebbe esserci un collegamento tra chi ha scritto le lettere minatorie a Demir e la sparizione di sua moglie. La cantante gli racconta delle ricerche fatte da lei e da Zuleyha in merito al fratellastro dell’imprenditore, che sappiamo essere Fikret. Solo Fekeli è infatti a conoscenza del tragico segreto del nipote. Quando Saniye gli chiede se abbia qualche sospetto al riguardo, l’uomo cerca di sviare, assicurandosi prima che Demir non abbia dei dubbi su Fikret.

Davanti alle preoccupazioni delle due donne, Fekeli assicura loro che manderà i suoi uomini per cercare di rintracciare Zuleyha e capire che fine abbia fatto, e se qualcuno l’ha effettivamente rapita. Tuttavia, le ricerche non producono gli effetti sperati: della signora Yaman non c’è traccia. Dov’è finita Zuleyha?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 2 novembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir, lontano da tutto e da tutti, sta trascorrendo un piacevole e romantico weekend con Umit, alla quale ha promesso che, una volta rientrato a Cukurova, chiederà a Zuleyha il divorzio per poter stare con lei. Tuttavia, qualcuno ha scoperto la sua fuga: è Sermin, la quale avverte subito Sevda e la mette al corrente. Demir ha mentito, non ha fatto nessun viaggio ad Ankara, dato che quando lei ha chiamato in albergo, lui non era registrato. Non solo: la nipote di Hunkar sospetta che Demir possa trovarsi con un’altra donna, e Sevda crede di sapere chi possa essere.

La cantante, nel corso di una cena a casa Yaman, aveva intuito che tra Demir e Umit ci fosse qualcosa, quindi si era precipitata da quest’ultima per minacciarla, dicendole di stare lontana da lui perché è un uomo sposato. Avvertimento che ovviamente non è servito a nulla, dato che mentre proseguono le ricerche disperate di Zuleyha, Umit e Demir staranno passando dei bei momenti insieme, ignari di tutto…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, mentre Zuleyha e Sevda sono a caccia di informazioni sul fratellastro di Demir, quest’ultimo ha finto di avere un weekend di lavoro ad Ankara per incontrarsi, invece, con la sua amante Umit, alla quale prometta che divorzierà dalla moglie per stare con lei. Sevda è sconvolta nell’apprendere che Adnan Sr. non era l’uomo amabile e generoso di cui si era innamorata. Fikret dice a Bathiyar che, pur amando Mujgan, non può stare con lei perché non vuole trascinarla nel suo piano di vendetta contro Demir Yaman. Intanto, Zuleyha avvista Fikret nei pressi della loro azienda e lo segue in auto. Nello stesso momento, un ladro le ruba la macchina e lei rimane isolata nel bosco.

Sermin, Sevda e Saniye sono preoccupate per il ritardo di Zuleyha. Nel tentativo di rintracciare Demir, Sermin scopre che lui non è ad Ankara come aveva detto.











