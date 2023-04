Terra amara/ Anticipazioni 20 aprile: Gulten e Cetin, promessa d’amore in carcere

Terra amara, anticipazioni puntata 20 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 20 aprile, su Canale 5, ci dicono che Rustem viene portato immediatamente all’ospedale dopo le ferite all’addome causate da Cetin. Il giovane ha interrotto il rito degli anelli, dichiarando a Gulten il suo amore, e poi sparando al suo rivale. Intanto Hatip, incoraggiato dalle parole di Behice, decide di darsi forza e di opporsi saldamente alla famiglia Yaman, per diventare il solo e unico signore di Cukurova. Il primo passo è quello di candidarsi alle elezioni per il nuovo presidente della camera di commercio e alla fine riesce a spuntarla contro Demir e Hunkar (che aveva presentato, a sorpresa, la sua candidatura). A casa, Hatip festeggia la vittoria, e all’improvviso si presenta anche Behice.

Nel frattempo, Gulten va a trovare Cetin in carcere, arrestato dopo aver ferito Rustem, e gli confessa il suo amore; si pente per aver causato una simile situazione, ma al giovane non importa: potrebbero volerci anni, ma vuole che lei viva la sua vita. Gulten gli rinnova la sua promessa di aspettarlo: nel suo cuore c’è solo lui.

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che l’elezione di Hatip viene festeggiata anche a casa di Fekeli, sebbene sia per motivi diversi. L’uomo, insieme a Yilmaz, si chiede se sia stato saggio scegliere lui alla presidenza, ma poi si ricordano che lo stanno facendo per contrastare la famiglia Yaman: la loro fine è vicina. In tenuta, Demir è furioso per la sconfitta, ma Hunkar cerca di fargli capire che solo restando uniti potranno vincere contro Hatip e fargliela pagare ai loro nemici. Quindi mette il figlio davanti a una scelta.

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il matrimonio di Fekeli e Hunkar viene interrotto quando Zuleyha gli rivela tutte le malefatte che la signora Yaman le ha fatto, separandola da Yilmaz e costringendola a sposare Demir. Hunkar si dice pentita per tutto il dolore che le ha provocato e poi invita la nuora a pensare bene su cosa intende fare ora, poiché il destino di molte persone è nelle sue mani. Confusa, la ragazza si confida con Sabahattin, ma non sa che Mujgan è in ascolto, e capisce che Adnan è il figlio di Yilmaz! Hunkar e Demir si affrontano duramente e la signora Yaman racconta tutta la verità sul conto di Adnan Sr. e del rapporto con Fekeli.

Per far riavvicinare la nipote al marito, Behice fa in modo che Yilmaz trovi il diario che Mujgan scrive per suo figlio. Leggendolo, il giovane si commuove e comincia ad essere premuroso nei confronti della moglie, tanto da spingerla a rivelargli la verità sul conto di Adnan. Poi, però, ci ripensa. Behice sospetta che Sermin e Hatip siano amanti. Si celebra il rito di fidanzamento di Gulten e Rustem, che viene interrotto da Cetin, il quale dichiara il suo amore alla ragazza e poi spara al suo rivale.











