Terra amara/ Anticipazioni 20 febbraio: Yilmaz sa tutta la verità su Zuleyha e Demir

Terra amara, anticipazioni puntata 20 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 20 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Yilmaz è sconvolto dopo aver letto il frammento di lettera di Zuleyha in cui la giovane affermava di aver sposato Demir solo per salvargli la vita e impedirgli la prigione. Demir intanto sta tornando da Istanbul, dove proprio lì ha scoperto di non essere sterile, di conseguenza il bambino che Zuleyha aspetta è davvero il suo, come la giovane affermava. Il rampollo arriva alla villa per comunicare la bella notizia a sua moglie e Hunkar ma Saniye gli spiega, erroneamente, che sono andate tutte e due al matrimonio di Yilmaz. Quando trova sua madre, quest’ultima intuisce cosa Zuleyha sta tentando di fare. Insieme si recano quindi presso il dottor Suavi per impedirle di abortire, sperando che non sia troppo tardi. Lì, vi trovano anche Sermin…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 20 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che grazie all’intervento tempestivo di Demir e Hunkar, Zuleyha non abortisce più. Tuttavia, il rampollo scatenerà la sua ira su Sermin, colpevole di essere complice della moglie e, tornato in villa, prenderà una tanica di benzina con l’intento di bruciare la casa della cugina… Intanto Yilmaz è intenzionato a confrontarsi con Zuleyha per avere la certezza che ciò che ha scritto nella lettera sia vero. Se così fosse, la donna che ama si è sacrificata affinché lui vivesse: un gesto d’amore che colpisce profondamente Yilmaz, gettandolo nello sconforto. Fekeli, però, gli sconsiglia vivamente di andare da Zuleyha e di proteggere, piuttosto, il suo recente matrimonio con Mujgan. I due novelli sposi hanno infatti passato la loro prima notte insieme, e la dottoressa è molto innamorata.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Yilmaz e Mujgan si sposano e sono felicissimi. Alla cerimonia in grande stile si presentano anche i genitori della sposa i quali, seppur contrari al fatto che la figlia abbia deciso di convolare a nozze con un criminale, si augurano che lei sappia davvero cosa stia facendo. Intanto, Demir attende i risultati delle sue analisi che confermeranno o smentiranno la sua infertilità. E quando arriva l’ora della verità, lo Yaman è al settimo cielo: può concepire figli, seppur in facoltà minore rispetto al normale. Ciò vuol dire che il bambino che Zuleyha ha in grembo è il suo!

Quest’ultima invece, non sopportando l’idea di essere legata per sempre a Demir, decide di abortire e si fa accompagnare da Sermin. Infine, dopo aver passato la prima notte di nozze con Mujgan, Yilmaz scopre una lettera bruciacchiata tra i passaporti vecchi che Cetin aveva rinvenuto nel nascondiglio di Gaffur. Leggendo quel foglietto, Yilmaz scopre una verità sconcertante: Zuleyha era stata costretta a sposare Demir affinché Hunkar risparmiasse la vita a lui.











