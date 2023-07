Terra amara/ Anticipazioni 20 luglio 2023: Hunkar aiuta Zuleyha e Yilmaz

Terra amara, anticipazioni puntata 20 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 20 luglio, su Canale 5, ci dicono che Hunkar si incontra segretamente con Yilmaz al quale chiede da quanto tempo è a conoscenza che Adnan è suo figlio. Inoltre la signora Yaman lo mette con le spalle al muro: la sera precedente ha visto lui e Zuleyha insieme, quindi gli consiglia di fuggire lontano il più possibile per evitare che Demir lo scopra. Hunkar poi gli fa un discorso di pentimento, spiegandogli come ora sia una donna completamente diversa e ora è intenzionata ad aiutarli. Nel frattempo, Behice si lamenta di Zuleyha con Sermin e Fusan. La zia di Mujgan ritiene la giovane Altun una pazza. La nipote di Hunkar, però, appare infastidita da quelle chiacchiere.

In tenuta Yaman, Hunkar sorprende Zuleyha mentre prepara le valigie, al che la suocera le spiega di averne già parlato con Yilmaz. Li aiuterà a scappare e non dirà nulla, quindi le chiede di fidarsi di lei. Demir è affranto: Zuleyha ama Yilmaz, e lui non ha più speranza con lei. Sevda lo consola. Nel frattempo, Behice confida a Sermin e Fusan i suoi dubbi su Fikret poiché non crede sia davvero il nipote di Fekeli.

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Sermin aveva visto Gaffur uccidere Hatip, quindi appena incontra l’ex capomastro lo stuzzica. Saniye, però, origlia la discussione e si chiede perché la nipote di Hunkar si comporti in quel modo, a meno che non sappia qualcosa. Gaffur mente, ma ora ha paura di essere stato scoperto… E se sua moglie venisse a sapere che è stato lui ad uccidere Hatip? Cosa penserà di lui? I dubbi lo tormentano.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, tra Demir e Hunkar è guerra aperta. La matriarca degli Yaman non perdona il figlio per averla umiliata pubblicamente, annunciando che Sevda, l’allora amante di Adnan Sr., è come una seconda madre per lui. Inoltre, Demir acquista anche una casa per lui. Hunkar, per vendicarsi, proibisce al figlio di entrare in tenuta per vedere Zuleyha e i suoi figli. La signora Yaman è ormai una donna cambiata: dopo aver compreso i suoi errori, si decide a riprendere la sua storia con Fekeli. Inoltre confida a Zuleyha di appoggiarla completamente e che d’ora in poi sarà sempre dalla sua parte. Questo avviene mentre Zuleyha e Yilmaz progettano la fuga di nascosto da tutti.

Yilmaz deve però risolvere qualche problema. Demir, spinto dalle parole di Sermin che aveva origliato la conversazione tra Zuleyha e Gulten, accusa Mujgan di aver tentato di uccidere sua moglie. I due rivali giungono a un accordo taciturno per impedire che ciascuna famiglia ne paghi le conseguenze.











