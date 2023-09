Terra amara/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Yilmaz, corsa contro il tempo per salvargli la vita

Terra amara, anticipazioni puntata 20 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 20 settembre, su Canale 5, ci dicono che dall’ospedale, Demir chiama Fekeli, che nel frattempo stava proseguendo le sue indagini sull’assassino di Hunkar. Il rampollo degli Yaman lo avverte del terribile incidente di Yilmaz, che ora lotta tra la vita e la morte. Fekeli è scosso: ovviamente tale notizia non ci voleva, dato che porta sul cuore ancora le ferite per la morte del suo grande amore, Hunkar. Sono attimi concitati davvero per tutti, poiché Yilmaz riversa in gravi condizioni. I dottori perciò invitano i presenti a prepararsi al peggio, poiché il giovane potrebbe non farcela. Zuleyha è ovviamente disperata: il sogno di poter iniziare finalmente una vita insieme all’uomo che ama, dopo anni di ostacoli e tribolazioni, potrebbe infrangersi da un momento all’altro.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Marcello cerca la verità sulla sua famiglia

Nel frattempo Mujgan, ignara di ciò che è successo al marito, sta passando un sereno pomeriggio insieme a Fikret, con cui ormai ha stretto un saldo rapporto di amicizia.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 20 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Saniye, umiliata da Sevda che l’ha schiaffeggiata non senza prima averle ricordato quale sia il suo posto, si precipita a sfogarsi con Gaffur. La donna è stanca di subire la presenza di colei che in passato aveva rubato il marito alla sua padrona, l’amata e mai dimenticata Hunkar Yaman, e che ora è diventata padrona della tenuta. A quel punto a Saniye viene un’idea: perché non andarsene da Cukurova? Ormai non ha più senso restare.

La promessa/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Jana chiede aiuto a Catalina per...

La capo braccianti quindi chiede a Gaffur di accettare l’offerta di lavoro arrivata dalla Germania, che l’uomo aveva preso in considerazione settimane prima alle spalle di tutti. Pur di scappare da Cukurova, Saniye è disposta a seguirlo; una volta che il marito si sarà sistemato, lei lo seguirà con Uzum…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, finalmente felici, Zuleyha e Yilmaz fantasticano sul loro futuro insieme e sognano di dare una sorellina ad Andan. Saniye non sopporta la presenza di Sevda e non ne fa un mistero. Rashit viene riassunto in tenuta e può ricongiungersi con la sua amata Fadik, alla chiede di essere sua moglie. Una svista di Mujgan, che fa cadere Kerem Alì, è la molla che fa scatenare la rabbia di Yilmaz, che corre troppo e ha un incidente stradale. Mentre Demir e Zuleyha si recano all’udienza per il divorzio, osservano l’accaduto e lo soccorrono, riuscendo a liberarlo dall’auto, mentre una folla di gente assiste a tutto.

Beautiful/ Anticipazioni 20 settembre 2023: Taylor chiede a Deacon notizie di Sheila

Fikret prosegue le sue indagini riguardo le proprietà di Hunkar vendute a Yilmaz, e nel contempo si avvicina sempre di più a Mujgan, che è giunta in ospedale per accertamenti su Kerem Alì.











© RIPRODUZIONE RISERVATA