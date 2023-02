Terra amara/ Anticipazioni 21 febbraio: Demir, terribile vendetta contro Sermin

Terra amara, anticipazioni puntata 21 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 21 febbraio, su Canale 5 ci svelano che Demir cerca di calmare Zuleyha e convincerla a non abortire: ha capito di aver reagito malamente, e ha sbagliato, perché ora è sicuro che il figlio che lei aspetta è il suo. Tuttavia, Demir non perdona Sermin per aver portato sua moglie dal dottor Suavi, e la sua vendetta è implacabile. Tornato in villa, il rampollo dà fuoco alla casa della cugina, nonostante le suppliche di quest’ultima che vedrà la sua abitazione ridursi in cenere, senza poter fare nulla. Successivamente, Demir fugge a Istanbul portando con sé Zuleyha, il piccolo Adnan e Hunkar.

Intanto Yilmaz è intenzionato a confrontarsi con Zuleyha per avere la certezza che ciò che ha scritto nella lettera sia vero. Se così fosse, la donna che ama si è sacrificata affinché lui vivesse: un gesto d’amore che colpisce profondamente Yilmaz, gettandolo nello sconforto. Fekeli, però, gli sconsiglia vivamente di andare da Zuleyha e di proteggere, piuttosto, il suo recente matrimonio con Mujgan. I due novelli sposi hanno infatti passato la loro prima notte insieme, e la dottoressa è molto innamorata. Fekeli, invece, dopo aver letto la lettera di Yilmaz, si convince che la donna che lui ama, Hunkar, è stata fin dall’inizio la burattinaia che ha giocato con le vite del suo figlioccio e di Zuleyha…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 21 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Sermin resterà quindi senza casa, dato che rimarrà in piedi solo la struttura. Yilmaz, invece, scopre tramite Fekeli, che Zuleyha si trova a Istanbul con la famiglia Yaman. Con una scusa, il ragazzo mentirà alla neo moglie Mujgan e poi partirà verso la città, nella speranza di ritrovare la sua amata e mai dimenticata Zuleyha…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Yilmaz apprende tutta la verità sul matrimonio di Zuleyha con Demir, e capisce che la sua amata si è sacrificata, ha rinunciato al suo amore, affinché lui vivesse. Demir, invece, torna in villa per annunciare a sua madre e sua moglie di non essere più sterile, ma scoprono che Zuleyha potrebbe aver avuto un’altra delle sue terribili idee. Senza pensarci due volte, Hunkar si fa accompagnare da Demir presso il dottor Suavi, noto per le sue pratiche illegali, e cercano di convincere Zuleyha a non abortire. Il guaio è che con lei trovano anche Sermin, rea di aver accompagnato la giovane lì…

