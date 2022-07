Terra amara/ Anticipazioni 21 luglio: dov’è finito Yilmaz? Demir sulle sue tracce…

Terra amara, anticipazioni puntata 21 luglio: Yilmaz scappa, Demir sulle sue tracce

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 21 luglio, ci dicono che il piano di Yilmaz per scappare di prigione ha funzionato: il giovane corre quanto può, nonostante la ferita, ma deve andarsene prima di venire di nuovo catturato. Il comandante di prigione, in realtà al servizio di Hunkar, informa Demir della fuga di Yilmaz ed è una furia: comincia una caccia disperata all’uomo, e ordina ai suoi di mettersi sulle sue tracce.

Un altro domani/ Anticipazioni 21 luglio: Patricia, piano diabolico per sviare Carmen

Proprio come suo figlio, anche Hunkar è senza scrupoli. Pur di far felice Demir, la donna cercherà in tutti i modi di ostacolare la richiesta di appello di Yilmaz perché vuole farlo condannare a morte. Dopo essere stata aggredita dal marito, Zuleyha capisce di essere prigioniera di un matrimonio infelice: lei non ama Demir, ma Yilmaz. Ecco perché si è tolta la fede nuziale.

Sei sorelle/ Anticipazioni 21 luglio: Blanca perdona Rodolfo, ma ha dubbi...

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha si toglie la fede

Nelle precedenti puntate di Terra amara, ferito dopo essere stato accoltellato da Suleyman, Yilmaz viene portato in ospedale; da qui tenta la fuga, ma deve sbrigarsi perché ha poco tempo. Hunkar informa Demir che Zuleyha è scappata da lui, e oltretutto si è anche tolta la fede. Demir va su tutte le furie, quindi chiede a sua madre di scoprire se la moglie sia fuggita da sola, oppure si è fatta aiutare da un complice.

Zuleyha riesce ad arrivare in carcere, ma al posto di Yilmaz trova il marito Demir che la schiaffeggia e con la forza la riporta a casa. A Istanbul in attesa del volo, Zuleyha supplica Demir di lasciarle vedere Yilmaz. Lui però glielo vieta e appare senza scrupoli, quando nota che la Zuleyha si è tolta la fede dal dito, segno che non lo ama e mai lo amerà.

Una vita/ Anticipazioni 21 luglio: Guillermo esce con Claudia, Azucena...

© RIPRODUZIONE RISERVATA