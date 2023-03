Terra amara/ Anticipazioni 21 marzo: Demir scagionato, la pistola viene trovata e…

Terra amara, anticipazioni puntata 21 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 21 marzo, su Canale 5, ci dicono che Saniye si lamenta con Gaffur per l’ingiusto allontanamento dalla villa, ma lui le promette che andrà tutto bene. Poco dopo, la coppia riceve la notizia che potrà tornare in tenuta; Zuleyha li ha perdonati. Hunkar dice a Demir di essere infastidito dal comportamento della giovane, che l’ha umiliata facendo prima licenziare Saniye e Gaffur, poi riassumendoli di nuovo. Demir riceve la visita di un uomo che consegna a lui una borsa di Sermin; al suo interno c’è un biglietto aereo per la Francia e un assegno che Hunkar le aveva dato per convincerla a ritrattare le sue accuse contro Demir. La situazione provoca tensioni tra madre e figlio, fino a quando quest’ultimo riceve una chiamata dal procuratore che gli annuncia che sarà scagionato dalle accuse di omicidio.

Sull’arma del delitto, quella che ha ucciso Cengaver, non sono state ritrovate tracce che lo conducano a Demir. La notizia, però, non viene presa bene da tutti…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 21 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la notizia su Demir scagionato getta in uno stato di allarme Hatip, che teme di essere scoperto. Yilmaz è turbato perché pensava di togliere di mezzo il suo eterno rivale. Fekeli, invece, si chiede chi possa aver davvero ucciso Cengaver. Mujgan soffre per il comportamento instabile del marito, quindi chiede al suocero, invano, di fornirle qualche risposta. Nello stesso momento viene rinvenuta l’arma del delitto, e Hatip s’infuria: qualcuno l’aveva nascosta a sua insaputa, ma a quanto pare non aveva fatto bene il suo lavoro…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz progettano la fuga, ma sono consapevoli che non sarà facile. Yilmaz infatti deve trovare il modo per lasciare Mujgan senza spezzarle il cuore, e Fekeli è pronto a supportarlo, qualunque scelta farà. Il giovane, però, deve tener conto dei sentimenti di sua moglie. Gulten è invece triste perché la sua famiglia è stata cacciata dalla tenuta, ma Zuleyha le promette che cercherà di parlare con Demir affinché Saniye e Gaffur tornino a lavorare a tempo pieno. Sermin deve far sparire le sue tracce prima che gli uomini di Hatip giungano a lei; il problema è che la borsa della donna, dove c’era il biglietto aereo per Parigi, viene trovata dagli scagnozzi di Hatip, il quale ora sa che il cerchio si stringe su di lui.

