Terra amara/ Anticipazioni 21 novembre: la morte di Husamettin

Terra amara: ecco dove eravamo rimasti…

Anche oggi, lunedì 21 novembre, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Terra amara, la telenovela turca sulle avventure di Zuleyha, che per amore scappa da Istanbul per sposarsi ad Adana. Ma cosa è successo nell’ultimo episodio? Gaffur si trova in città per una commissione quando viene coinvolto in uno strano caso di omicidio. In realtà si tratta di un piano ben congeniato da Hunkar e Demir che vogliono punire Gaffur e vendicarsi di lui.

Un altro domani/ Anticipazioni 21 novembre: Diana passa la notte all'hotel di Tirso

Il piano va a buon fine e Gaffur perde il proprio posto di lavoro ma non solo anche la stima e il rispetto di Saniye. Nel frattempo Zuleyha si trova in una situazione drammatica: il piccolo Adnan ha la febbre alta e sta molto male. Hunkar cerca di consolarla, senza riusciri, e con Demir portano il piccolo in ospedale dove, per fortuna, viene curato da Mujgan e la situazione si risolve per il meglio.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 novembre: il ritorno di Alfredo

Terra amara, anticipazioni puntata 21 novembre…

Oggi, dalle ore 14.10, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata della telenovela turca Terra amara. Le anticipazioni sulla puntata svelano che è il momento di dire addio a un personaggio. Si tratta di Husamettin; l’uomo infatti, rinchiuso in prigione, esala il suo ultimo respiro. Morendo Husamettin non fa in tempo a rivelare a Hunkar un segreto riguardo all’omicidio di suo marito.

Nel frattempo Fekeli e Yilmaz sono alle prese con i danni provocati da Demir ma Fekeli consiglia al figlio acquisito di non reagire alle provocazioni fingendo di non essere colpiti dalla cosa. Questo atteggiamento però non fa che infuriare ancora di più Demir. Fekeli inoltre scopre qualcosa di segreto indagando su Husamettin: dopo la testimonianza l’uomo andò a vivere in una bellissima casa a Develi. Fekeli inizia a sospettare che la casa li sia stata regalata per testimoniare il falso. Avrà ragione?

Beautiful/ Anticipazioni 21 novembre: Eric difende a spada tratta Quinn che...

Terra amara prenderà il posto di Uomini e Donne durante le festività natalizie…

È risaputo che con l’arrivo di dicembre e con il conseguente avvio delle feste natalizie, numerosissimi sono i programmi Mediaset che subiscono delle variazioni nel palinsesto. Quest’anno pare che le modifiche maggiori saranno apportate proprio nella fascia pomeridiana. Un programma su tutti, pur essendo senza dubbio uno dei più seguito, si fermerà del tutto. Di quale si tratta? Del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne che si interromperà proprio con l’avvicinarsi delle festività per qualche settimana, per poi riprendere a riprendere a Gennaio 2023.

Ma niente paura… A far compagnia agli italiani ci sarà invece la soap turca Terra amara. Questa infatti non andrà in conto a nessun tipo di cambiamento ma anzi, sarà trasmesse durante le feste e prenderà il posto del daiting show di Maria De Filippi. A sorpresa quindi vedrà le sue puntate raddoppiate per un appuntamento di quasi due ore al giorno! L’appuntamento sarà sempre alle 14:10 su Canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA