Terra amara/ Anticipazioni 22 agosto 2023: Hunkar, l’ultimo addio di Fekeli e Demir

Terra amara, anticipazioni puntata 22 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 22 agosto, su Canale 5, ci dicono che Demir porta in braccio il corpo senza vita di Hunkar in tenuta, e lo sgomento è negli occhi di tutti. L’uomo ricorda le parole di sua madre, che ha dedicato tutta la sua esistenza alla sua felicità. Zuleyha e i domestici sono disperati e in lacrime; nessuno può credere che Hunkar Yaman, la matriarca e signora di Cukurova, sia morta. Demir guarda la tenuta ed è consapevole che d’ora in poi spetterà a lui controllare i suoi possedimenti; è ora l’unico erede della famiglia. L’uomo poi entra in camera e adagia il corpo della madre sul letto. Zuleyha lo ha seguito e non riesce a trattenersi dalle lacrime. Saniye è stravolta. Anche Gaffur sta piangendo.

Fekeli sta ancora cercando Hunkar, non sapendo che la donna è stata trovata da Demir e il suo cadavere è in villa. L’uomo condivide con Yilmaz la sua preoccupazione. In quel momento giunge anche Fikret, che fa le sue condoglianze a Fekeli, il quale inizialmente non comprende. Poi, improvvisamente, capisce tutto: Hunkar Yaman è morta. La donna amata non c’è più.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 22 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che al circolo continua la riunione delle signore, interrotta dall’arrivo di una donna che annuncia loro che Hunkar è morta, probabilmente pugnalata a morte. Tra le signore (tra le quali c’è Sevda, arrivata proprio in quel momento) c’è grande sgomento, mentre Behice resta imperturbabile. Intanto, Fekeli arriva in tenuta per dare l’ultimo estremo addio a Hunkar; in camera, dove giace il corpo senza vita della donna, Fekeli abbraccia Demir, e quest’ultimo gli lascia il suo posto vicino alla madre. In questo momento di dolore, Zuleyha si riavvicina a Demir, mentre Fekeli, tra le lacrime disperate, ringrazia Hunkar per l’amore che hanno condiviso.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hunkar smaschera Behice, ritenendola colpevole di aver ucciso i suoi due precedenti mariti. La donna reagisce e pugnala a morte la Yaman: per lei non c’è più niente da fare. Per simulare una rapina finita male, Behice nasconde i suoi gioielli, poi si reca al Circolo come se niente fosse. Demir inizia a cercare sua madre ovunque perché ha bisogno di una sua firma, ma non riesce a trovarla. Inizialmente pensa che si nasconda da Fekeli, poiché trova una lettera in cui annuncia il suo matrimonio con quest’ultimo, ma ben presto entrambi capiscono che nessuno sembra avere più sue notizie. Cominciano le ricerche disperate che coinvolgono tutta Cukurova.

Un operaio si presenta in villa Yaman tenendo in mano un fazzoletto di Hunkar, ritrovato nei pressi delle antiche rovine. Quando Demir e i suoi uomini si recano là, fanno una scoperta sconvolgente: la donna è morta, qualcuno l’ha uccisa, pugnalandola. Lo Yaman riporta il corpo senza vita di sua madre in tenuta…











