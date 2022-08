Terra amara/ Anticipazioni 22 agosto: Zuleyha vuole farla finita e minaccia Demir…

Terra amara, anticipazioni puntata 22 agosto: Hunkar parla con Demir di Zuleyha

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda oggi 22 agosto, svelano che Sermin e Fusun concedono un ingente prestito a Veli, il quale finge che quei soldi gli servano per aprire un ufficio, quando in realtà gli userà per il gioco d’azzardo. Successivamente quella somma di denaro verrà persa e per lui sarà un bel problema… Yilmaz informa Fekeli che Hunkar è uscita dall’ospedale, poi gli dice che Gaffur ha incatenato Gulten per motivi a lui sconosciuti.

Cengaver non riconosce più il suo amico Demir e non comprende il motivo per cui abbia segregato Zuleyha. Gli dispiace per la situazione che si è creata, e di questo clima di insoddisfazione se ne accorge anche Hunkar, che cercherà di convincere Demir a liberarla.

Terra amara, anticipazioni puntata 22 agosto: Zuleyha arriva al limite e minaccia Demir

Le anticipazioni della puntata di Terra amara di oggi ci dicono inoltre che Zuleyha arriverà a raggiungere il limite: è stanca di vivere nella tenuta e non ne può più di stare chiusa in camera. La giovane desidera recarsi a Istanbul da Naime per scappare da questa sua condizione. Prepara il tutto, portando con sé soldi, gioielli e ovviamente il piccolo Adnan.

Demir se ne accorge e la fa bloccare dai suoi gendarmi; a quel punto Zuleyha fa un gesto disperato e minaccia di togliersi la vita. Yilmaz, nel frattempo, continua a gestire la terra e ad espandersi economicamente, quindi convince gli abitanti delle baracche a lavorare per lui e abbandonare Demir, ormai sull’orlo della follia e della rabbia cieca.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Zuleyha prigioniera di Demir

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Cengaver si reca alla fabbrica tessile di Yilmaz, allo scopo di ucciderlo per vendicare Demir. Yilmaz cerca di farlo ragionare, spiegandogli come il rampollo non si affatto quell’uomo misericordioso che lui crede. Lo stesso Cengaver ha la conferma di quanto gli ha detto quando va a chiedere spiegazioni a Demir, il quale vuota il sacco e gli dice tutta la verità. Intanto, Gaffur punisce Gulten, che ha preso una cotta per Yilmaz, incatenandola in un porcile nella campagna desolata.

Nel frattempo, Hunkar viene dimessa dall’ospedale e può rientrare a casa, dove apprende che Zuleyha è stata chiusa a chiave nella sua camera. Dopo aver chiesto spiegazioni, Demir le fa sapere di averlo fatto perché teme che la giovane possa fuggire con suo figlio. Nazire va da Yilmaz e gli riferisce che Gulten è stata incatenata nel porcile da Gaffur. Il ragazzo corre per salvarla, ma, una volta liberata, lei si rifiuta di seguirlo…











