Terra amara/ Anticipazioni 22 maggio: Demir e Yilmaz mai più nemici per Zuleyha?

Terra amara, anticipazioni puntata 22 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 22 maggio, su Canale 5, ci dicono che Julide chiede spiegazione a Sabahattin in merito alla versione raccontata da Emel, e a chi abbia davvero ucciso Ercument. Il dottore glissa, spiegandole che non può dirle tutto perché c’è di mezzo l’onore di una giovane ragazza. Il Procuratore capisce che si tratta di uno stupro, e la vittima non è Zuleyha, bensì Gulten. Per questo motivo, Julide dice a Sabahattin che non riaprirà il caso. Intanto gli Yaman indicono una conferenza stampa in cui Emel riferisce i motivi della morte del fratello. Terminato il tutto, Demir consegna un borsone pieno di soldi alla cugina, quelli che lei ha richiesto affinché li aiutasse a continuare la farsa.

Zuleyha non sa nulla del denaro che Demir e Yilmaz si sono spartiti per Emel, fino a quando non è Hunkar stessa a riferirglielo; la giovane rimane molto colpita che i due rivali abbiano deciso di deporre l’ascia di guerra per collaborare tra loro. Anche se, probabilmente immagina, lo abbiano fatto solo per amore di lei, per evitare che il suo onore venisse ingiustamente macchiato.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 22 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hunkar e Demir si incontrano con Fekeli e Yilmaz per parlare del problema sull’omicidio di Ercument. Le due famiglie si dicono soddisfatte per aver risolto il caso, evitando che il nome di Gulten venisse fuori e rovinandole la reputazione. Tra Demir e Yilmaz, per la prima volta, c’è stato un gran lavoro di collaborazione. Fekeli pensa che questo possa essere l’inizio di un nuovo capitolo per entrambe le famiglie, che permetta loro di ricominciare da capo. Anche Hunkar è d’accordo, quindi i due genitori incitano i rispettivi figli a far pace tra loro. Demir e Yilmaz acconsentono e si stringono la mano in segno di resa: d’ora in poi, i due non saranno più nemici. Quanto durerà questa pace?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz rivela a Zuleyha la verità sulla morte di Ercument e sullo stupro subito da Gulten. I due vengono ripresi da Mujgan, a loro insaputa. Saniye e Gaffur ritrovano la felicità e l’armonia grazie a Uzum, che chiama ‘papà’ l’ex capo mastro per la prima volta. Sermin semina discordia e sparge pettegolezzi su Zuleyha, che sarebbe stata violentata da Ercument, e perciò Demir lo avrebbe ucciso. Eyup fa chiamare Hatip in carcere e lo minaccia: se entro 24 ore non avrà i soldi che gli ha promesso, rivelerà a Yilmaz l’identità del vero assassino di Ercument.

Gli Yaman vengono interrogati dal Procuratore Julide, ma non senza che tutti si siano messi d’accordo sulla versione da dare. Per proteggere le rispettive famiglie, Hunkar e Fekeli stringono un accordo e fanno in modo che Demir e Yilmaz collaborino tra loro. Il rampollo degli Yaman incontra così Emel, sorella del defunto Ercument. In cambio di soldi, la donna accetta di dare falsa testimonianza, in modo che i sospetti sugli Yaman vengano sviati, e l’onore di Zuleyha sia salvo.











