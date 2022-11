Terra amara/ Anticipazioni 22 novembre: Zuleyha è gelosa, deve dire a Yilmaz che…

Terra amara, anticipazioni puntata 22 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 22 novembre, su Canale 5 ci svelano che l’incontro tra Fekeli e Demir nella villa Yaman dà inizio agli eventi a catena che riveleranno tanti segreti e affari loschi. Quando la gendarmeria viene ad arrestare Demir, per la prima volta, Hünkar inizia a guardare suo figlio con sospetto. Riuscirà Gaffur a confessare a Hünkar la sua collaborazione con Demir? Hünkar verrà a conoscenza di altri eventi che coinvolgono suo figlio? Sospettando che Fekeli possa essere innocente, Hünkar inseguirà ancora una volta Ali Rıza, l’unico testimone rimasto di un segreto sepolto da 20 anni. Le anticipazioni ci dicono però che Demir sarà contrario ai rapporti tra sua madre e Fekeli e tramerà per far fuori Ali Riza.

Terra amara, anticipazioni del 22 novembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che proprio quando Züleyha dice di aver rinunciato a Yilmaz, il fuoco della gelosia comincia a bruciarle dentro durante un pranzo dagli Yaman. L’ospite è infatti la dottoressa Mujgan, di cui Zuleyha è gelosa perché lei è molto vicina a Yilmaz. Decide di parlarne quindi con Sabahattin, con l’intento di fargli consegnare una lettera per il suo amato. Il contenuto di quelle pagine è importante poiché la signora di casa Yaman ha scritto tutta la verità sul suo matrimonio con Demir, ossia che Adnan è figlio di Yilmaz!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Gaffur si trova in città per una commissione quando viene coinvolto in uno strano caso di omicidio. In realtà si tratta di un piano ben congeniato da Hunkar e Demir che vogliono liberarsi di lui, e alla fine Gaffur perde il proprio posto di lavoro e anche la stima di Saniye. Nel frattempo Zuleyha si trova in una situazione drammatica: il piccolo Adnan ha la febbre alta e sta molto male. Hunkar cerca di consolarla, senza riuscirci, e con Demir decidono di portare il piccolo in ospedale dove, per fortuna, viene curato da Mujgan.

Fekeli e Yilmaz sono alle prese con i danni provocati da Demir ma Fekeli consiglia al figlio acquisito di non reagire alle provocazioni fingendo di non essere colpiti dalla cosa. Questo atteggiamento però non fa che infuriare ancora di più Demir. Fekeli inoltre scopre qualcosa di segreto indagando su Husamettin: dopo la testimonianza l’uomo andò a vivere in una bellissima casa a Develi, e ora lui sospetta che l’abitazione sia stato un regalo per aver testimoniato il faso.











