Terra amara/ Anticipazioni 22 settembre 2023: Yilmaz e Demir, è finalmente pace

Terra amara, anticipazioni puntata 22 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 22 settembre, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz si è risvegliato e trova Zuleyha al suo capezzale. I due pensano al futuro che li attende, una volta che lui si sarà ripreso. In quel momento entra anche Mujgan. Zuleyha lascia la stanza, così come Fekeli che era lì. Yilmaz rimane da solo con sua moglie. Tra la ex coppia c’è una toccante conversazione durante la quale mettono da parte ogni discussione e incomprensione avuta in passato e si riconciliano. Mujgan ha capito che il loro matrimonio è nato sotto una cattiva stella, poiché l’amore che lega Yilmaz e Zuleyha è più forte di qualunque altro. Separarsi era l’unica soluzione per il bene di tutto. Ora Mujgan vuole solo ricominciare da capo, senza più rancori.

Alla tenuta Yaman e a casa Fekeli, l’attesa è febbrile: tutti attendono notizie dall’ospedale. Quando finalmente giunge la novità del risveglio di Yilmaz, ciascun personaggio è sollevato: l’uomo ha quindi superato il peggio. Tutti sono felici in tenuta e da Fekeli, tranne Behice, che manifesta subito il suo disappunto.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 22 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che in ospedale, Yilmaz e Demir hanno finalmente un confronto definitivo per parlare della situazione delle loro rispettive famiglie. I due uomini decidono di gettarsi tutto alle spalle e riescono a parlarsi senza mostrare più rancori per quanto avvenuto in passato. Yilmaz è riconoscente: il suo ex rivale gli ha salvato la vita, mettendo a rischio la sua. E non se lo dimenticherà mai. I due poi stringono un patto, promettendosi reciprocamente che si prenderanno cura delle loro rispettive famiglie nel caso in cui uno di loro venisse a mancare. Un patto che sembra profetico…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz ha un terribile incidente mentre è in strada per andare da Mujgan, che aveva portato il piccolo Kerem Alì in ospedale dopo che il bimbo era caduto accidentalmente a terra. Demir e Zuleyha, dopo aver assistito con orrore all’incidente, soccorrono subito Yilmaz, che viene ricoverato in condizioni gravi. Ben presto la notizia dell’accaduto si diffonde a Cukurova, lasciando tutti molto preoccupati per le sorti dell’Akkaya. Demir viene riconosciuto come un eroe avendo salvato coraggiosamente Yilmaz dall’auto che rischiava di esplodere.

Mujgan e Fikret, ignari di tutto, passano una giornata insieme e tra loro sembra nascere qualcosa di tenero. Saniye, umiliata da Sevda, vorrebbe lasciare Cukurova e andarsene in Germania con Gaffur e Uzum, così per poter ricominciare da capo. In ospedale, Yilmaz si risveglia miracolosamente e chiede di poter vedere i suoi figli.











