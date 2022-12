Terra amara/ Anticipazioni 23 dicembre: Yilmaz e Mujgan, qualcuno non approva…

Terra amara, anticipazioni puntata 23 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 23 dicembre, su Canale 5 ci svelano che Nihal ha bisogno di soldi dato che deve saldare un debito salatissimo, quindi si rivolge a Züleyha, ma quest’ultima non può aiutarla perché non ha accesso ai fondi della famiglia Yaman anche se è sposata con Demir. Nihal reagisce malissimo e finisce per ricattarla: infatti le confessa di aver scoperto da tempo, grazie a Cengaver, che lei e Yilmaz sono stati amanti, anche se fanno di tutto per nasconderlo. Le accuse continuano perché la donna le dice che non è sua vera amica, dato che non le ha mai detto nulla di questo suo scottante segreto, quindi non vede motivo per cui deve tacere ora, specialmente se lei non è disposta ad aiutarla ad estinguere i suoi problemi economici. Züleyha recepisce queste parole come un vero e proprio ricatto, e la sua reazione sarà esplosiva…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 23 dicembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz si decide finalmente a parlare con Müjgan della sua relazione passata con Züleyha, ma viene preceduto dal padre della dottoressa, che giunge in città per opporsi alla loro unione. L’uomo ha infatti scoperto che Yilmaz ha trascorso diversi mesi in carcere per l’omicidio di Naci, ucciso per difendere l’onore della sua ex fidanzata. A quel punto l’uomo, un noto e stimato medico, ordina a sua figlia di porre fine alla frequentazione con il giovane. Müjgan non ci sta, e litiga con il padre nel circolo prestigioso di Adana, alla presenza di Züleyha e di Demir, e dichiara che sposerà Yilmaz, di cui è innamorata…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Mujgan è ancora molto sconvolta dal suo sequestro e ne parla con i colleghi e poi con Sabahattin, a cui svela tutti i dettagli. Nonostante quel brutto episodio, la dottoressa ha comunque accettato la proposta di matrimonio di Yilmaz, il quale, però, comincerà ad essere un po’ in ansia perché lei non appare molto convinta al riguardo e teme un suo ripensamento. Nihal è molto preoccupata per i debiti di Cengaver e teme che gli affari che il marito ha in ballo con Demir possano non andare bene. Come se non bastasse, la donna riceve anche la visita del fratello Levent, che ha bisogno di soldi in prestito per ripagare un debito. Non sapendo a chi rivolgersi, Nihal a quel punto va da Zuleyha, sperando che, essendo sposata con Demir, possa attingere ai fondi degli Yaman. La visita, però, non produce i suoi frutti perché la ragazza gli dice che non può fare nulla per aiutarla.

