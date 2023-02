Terra amara/ Anticipazioni 23 febbraio: Yilmaz in cerca di Zuleyha, ma…

Terra amara, anticipazioni puntata 23 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 23 febbraio, su Canale 5 ci svelano che grazie a Fekeli, Yilmaz scopre che Demir e la sua famiglia sono a Istanbul. Con una scusa, il ragazzo mente alla neo moglie Mujgan e poi parte verso la città, nella speranza di ritrovare la sua amata e mai dimenticata Zuleyha. Trovare Demir Yaman, però, non è affatto semplice, quindi Yilmaz si fa aiutare da alcuni suoi vecchi amici per mettersi sulle sue tracce. Intanto, il rampollo è tornato ad Adana per capire chi lo ha denunciato per evasione fiscale. o raggiunge Hatip che gli riferisce che è stato Cengaver, e gli spiega di averlo visto in compagnia dell’ispettore. A quel punto, Demir decide di confrontarsi con il suo ex amico; i due finiscono per rinfacciarsi i vecchi rancori.

Beautiful/ Anticipazioni 23 febbraio: Brooke insiste, Hope e Liam non andranno via

Fekeli, invece, è andato alla ricerca di Hunkar portandosi dietro quel frammento di lettera di Zuleyha che Yilmaz aveva trovato; deve parlare con la donna, perché se quelle parole fossero vere, lui non potrebbe mai più perdonarla per aver manipolato la vita dei due ragazzi.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 23 febbraio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz si rende conto che le ricerche della famiglia Yaman sono più complicate del previsto, quindi il giovane chiama Mujgan per rassicurarla. Con un’altra bugia, il marito le dice che deve restare più di qualche giorno a Istanbul, e la dottoressa sembra credergli. Poi Yilmaz chiama Fekeli e lo aggiorna sulle sue ricerche, che finora non hanno prodotto nessun risultato. Deve prima trovare Zuleyha e avere la possibilità di parlare con lei. Solo in seguito potrà tornare ad Adana.

Un posto al sole/ Anticipazioni 22 febbraio: Valsano, gesto clamoroso al processo

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir e Hunkar riescono a fermare Zuleyha prima che compia l’insano gesto di abortire. Il rampollo poi si infuria con Sermin, colpevole di aver portato sua moglie lì dal dottor Suavi. Senza ragionare, Demir appicca il fuoco in casa della cugina, che va quindi completamente in fiamme; a nulla servono le suppliche di Sermin, che viene poi consolata da Saniye: la sua abitazione è distrutta, e resta in piedi solo la struttura. Poi, la famiglia Yaman parte per Istanbul, lasciando in tenuta solo Azize e le domestiche.

Un altro domani/ Anticipazioni 22 febbraio: Alicia tiene in pugno Angel!

Yilmaz è intenzionato a parlare con Zuleyha per chiarire e accertarsi che quanto lei ha scritto nella lettera sia vero, quindi riesce a trovare Gaffur e lo tortura affinché gli dica dove si trovano gli Yaman. Fekeli, invece, parlando con Azize, scopre che Demir, Hunkar e Zuleyha sono partiti per Istanbul.











© RIPRODUZIONE RISERVATA