Terra amara/ Anticipazioni 23 maggio: la guerra di Mujgan contro Zuleyha ha inizio

Terra amara, anticipazioni puntata 23 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 23 maggio, su Canale 5, ci dicono che se da un lato Yilmaz ha deciso di porre fine alla sua ostilità verso Demir, dall’altro non si può dire lo stesso per la sua consorte. Mujgan ha infatti avvisato Zuleyha: la sua guerra contro di lei è appena iniziata. A loro insaputa, la dottoressa ha seguito e filmato la sua rivale e Yilmaz mentre si incontravano di nascosto. Il loro non era un modo per stare insieme, ma in quel frangente, il giovane stava raccontando alla sua ex di aver ucciso Ercument per salvare Gulten, che era appena stata violentata. Il nastro filmato da Mujgan viene spedito con mittente anonimo a Demir, che al momento decide di non guardarlo perché in azienda gli riferiscono che il proiettore è rotto.

Poi lui e Hunkar parlano dei problemi della loro famiglia. Risolta la questione di Ercument, resta quella di Mujgan, che è ancora ossessionata da Zuleyha. Secondo Demir, spetta a Yilmaz tenere a bada la follia della moglie. Nel frattempo, quest’ultima si rende conto di aver perso la sciarpa e teme di averla lasciata nel luogo in cui aveva filmato di nascosto Yilmaz e Zuleyha. Se suo marito dovesse trovarla prima di lei, sarebbe la fine.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 23 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha chiede a Gulten quando lei e Cetin si sposeranno, e insieme pensano al futuro che potrebbero avere; nello stesso momento, Cetin chiede a Fekeli e Yilmaz se sia il momento giusto per chiedere la mano di Gulten. Le loro famiglie si sono riappacificate, quindi questo matrimonio potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo per tutti. Inoltre Yilmaz crede che Cetin abbia aspettato anche troppo: è ora che anche il suo amico e braccio destro sia felice.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz rivela a Zuleyha la verità sulla morte di Ercument e sullo stupro subito da Gulten. I due vengono ripresi da Mujgan, a loro insaputa, che poi invierà la registrazione a Demir in forma anonima. Saniye e Gaffur ritrovano la felicità e l’armonia grazie a Uzum. Sermin semina discordia e sparge pettegolezzi su Zuleyha, che sarebbe stata violentata da Ercument, e perciò Demir lo avrebbe ucciso. Eyup fa chiamare Hatip in carcere e lo minaccia: se entro 24 ore non avrà i soldi che gli ha promesso, rivelerà a Yilmaz l’identità del vero assassino di Ercument.

Gli Yaman vengono interrogati dal Procuratore Julide, ma non senza che tutti si siano messi d’accordo sulla versione da dare. Per proteggere le rispettive famiglie, Hunkar e Fekeli stringono un accordo e fanno in modo che Demir e Yilmaz collaborino tra loro. Il rampollo degli Yaman incontra così Emel, sorella del defunto Ercument. In cambio di soldi, la donna accetta di dare falsa testimonianza, in modo che i sospetti sugli Yaman vengano sviati, e l’onore di Zuleyha sia salvo. Gli Yaman e la famiglia di Fekeli mettono fine alle tensioni, mentre Mujgan giura ancora guerra a Zuleyha.

