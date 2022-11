Terra amara/ Anticipazioni 23 novembre: Zuleyha ci ripensa, gesto eroico di Demir

Terra amara, anticipazioni puntata 23 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 23 novembre, su Canale 5 ci svelano che proprio quando Zuleyha si era decisa a far recapitare una lettera a Yilmaz in cui gli confessava di essere stata costretta a sposare Demir e che Adnan è il suo vero figlio, la giovane si trova obbligata a un cambio di rotta “per colpa” di Demir. Durante il tragitto verso una meta lontana da Cukurova, la macchina del rampollo subisce un improvviso guasto, che costringe i coniugi a scendere sul ciglio della strada per controllarla. La tragedia è però dietro l’angolo quando da una montagna cadranno dei grossi detriti che rischieranno di uccidere la famiglia! Demir rischia la vita per mettere in salvo Adnan, ma non riesce ad evitare che gli stessi detriti lo investano completamente. Il rampollo è morto?

Terra amara, anticipazioni del 23 novembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Il gesto eroico ha salvato la vita di Demir in extremis, e Zuleyha ne rimane molto colpita: seppur Adnan non sia suo figlio, il figlio di Hunkar non ha esitato un momento a fargli da scudo, mettendosi in pericolo. Ciò getta Zuleyha in una grave crisi: aveva pianificato di fuggire con Yilmaz, e ora rimetterà tutto in discussione. Chiama i soccorsi, e poi si reca in tenuta per dare l’infausta notizia alla suocera. Una volta arrivate in ospedale, le due donne scopriranno che Demir ha bisogno urgentemente di un’operazione per salvarsi, ma al momento non ci sarà nessun chirurgo disponibile…

Intanto, Fekeli, pur di non perdere la fiducia dell’importante socio di Yilmaz, dopo il fallimento dell’affare da cento tonnellate di cotone riesce a ideare un’altra mossa geniale con un imprenditore egiziano.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, l’incontro tra Fekeli e Demir nella villa Yaman dà inizio agli eventi a catena che riveleranno tanti segreti e affari loschi. Quando la gendarmeria viene ad arrestare Demir, per la prima volta, Hünkar inizia a guardare suo figlio con sospetto. Riuscirà Gaffur a confessare a Hünkar la sua collaborazione con Demir? Hünkar verrà a conoscenza di altri eventi che coinvolgono suo figlio? Sospettando che Fekeli possa essere innocente, Hünkar inseguirà ancora una volta Ali Rıza, l’unico testimone rimasto di un segreto sepolto da 20 anni.

Proprio quando Züleyha dice di aver rinunciato a Yilmaz, il fuoco della gelosia comincia a bruciarle dentro durante un pranzo dagli Yaman. L’ospite è infatti la dottoressa Mujgan, di cui Zuleyha è gelosa perché lei è molto vicina a Yilmaz. Decide di parlarne quindi con Sabahattin, con l’intento di fargli consegnare una lettera per il suo amato. Il contenuto di quelle pagine è importante poiché la signora di casa Yaman ha scritto tutta la verità sul suo matrimonio con Demir, ossia che Adnan è figlio di Yilmaz!











