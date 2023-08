Terra amara/ Anticipazioni 24 agosto 2023: Mujgan sospetta che Behice abbia ucciso Hunkar

Terra amara, anticipazioni puntata 24 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 24 agosto, su Canale 5, ci dicono che gli uomini in tenuta stanno ancora facendo una veglia funebre per Hunkar, mentre Fekeli si avvicina a Demir e gli parla a cuore aperto. Il rampollo si sente in colpa per non essere riuscito a dire tutto quello che avrebbe voluto a sua madre. L’uomo lo rincuora dicendogli che in questi casi bisogna essere forti e cercare di andare avanti; solo così si può continuare a vivere anche per chi non c’è più. In quel momento arriva Sevda in tenuta, giunta per dare un ultimo addio a Hunkar. La sua presenza, però, non è gradita dalle donne. L’unica che le va incontro è Zuleyha, che la invita a restare. Sevda, però, preferisce tornare in seguito. Poi si reca da Demir per confortarlo ed entrambi si chiedono chi possa aver commesso un simile atto così violento.

Azize sembra aver appena realizzato che sua figlia è morta. Ciascun personaggio si stringe nel proprio dolore e nel lutto per Hunkar. Fadik e Gulten sono sopraffatte, così come Gaffur e Saniye, che piangono ininterrottamente. Zuleyha ripensa a quando l’aveva chiamata “mamma” per la prima volta, e le promette che parlerà di lei ai suoi figli. Demir si chiude in sé e nel ricordo di sua madre. Il giorno dopo, Behice legge le notizie sui giornali che ricordano Hunkar Yaman, la signora di Cukurova, e commenta con scherno…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 24 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Mujgan ha fin da subito iniziato a sospettare che sua zia possa in qualche modo aver ucciso Hunkar. Infatti, non appena Fekeli aveva annunciato le sue nozze con la Yaman, Behice si era inviperita al pensiero che la donna sua nemica avrebbe vissuto nel suo stesso tetto, togliendole ogni possibilità di agguantare l’eredità dell’imprenditore. Behice aveva quindi promesso a Mujgan che avrebbe sistemato le cose a modo suo. Ora, tramite un giro di parole, la dottoressa punta il dito contro sua zia e le fa capire che la ritiene responsabile della morte di Hunkar. Come prevedibile, Behice si sentirà offesa da tali accuse…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hunkar viene ritrovata morta: la donna è stata pugnalata. Dopo aver riportato il corpo senza vita di sua madre in villa, Demir si chiude nel suo dolore. Accorre anche Fekeli, che ha appreso la drammatica notizia da Fikret, per dare l’ultimo addio alla sua promessa sposa. In tenuta Yaman si tiene una veglia funebre e ciascun personaggio ricorda con dolore la grande matriarca. Fikret, approfittando del momento, si aggira indisturbato in villa Yaman e scopre una lettera di Yilmaz in cui confessava che Mujgan aveva tentato di uccidere Zuleyha. Per il bene delle famiglie, lui e Demir si erano accordati per mantenere il segreto. Mujgan, intanto, vedendo la reazione glaciale di sua zia Behice alla notizia della morte di Hunkar, comincia a sospettare che possa essere stata lei a ucciderla…











