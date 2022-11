Terra amara/ Anticipazioni 24 novembre: Demir operato d’urgenza, morirà?

Terra amara, anticipazioni puntata 24 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 24 novembre, su Canale 5 ci svelano che Demir si è salvato per miracolo dalla frana che ha investito l’auto su cui viaggiava insieme a Zuleyha e Adnan. Dopo aver chiamato subito i soccorsi, Demir viene portato in ospedale. Poco dopo arriva anche Hunkar al capezzale di suo figlio. I medici visitano il rampollo: è molto grave e deve essere operato d’urgenza, ma purtroppo non c’è nessun chirurgo disponibile al momento del ricovero. Nessuno tranne la pediatra Müjgan Hekimoğlu che deciderà di prendere in mano la situazione. La donna si metterà in contatto col padre, anche lui medico di professione, che farà arrivare a Cukurova un giovane chirurgo disposto ad operare Demir.

Terra amara, anticipazioni del 24 novembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir morirà? Fortunatamente il Yaman è fuori pericoloso, e Hunkar potrà tirare un sospiro di sollievo perché suo figlio è salvo. Züleyha, invece, comincerà a provare dei sensi di colpa nei confronti di Demir, dato che progettata di fuggire. Colpita dal suo gesto eroico per aver salvato la sua vita e quella di Adnan, la giovane deciderà di non lasciare più il consorte. Quindi dirà a Sabahattin che non vuole più spedire la lettera a Yilmaz, specificando che deve essere riconoscente a suo marito e del suo sacrificio. Zuleyha si farà restituire la missiva e la brucerà, eliminando così ogni possibile prova. E anche stavolta Yilmaz non apprenderà la verità, ma in compenso si avvicinerà sempre di più a Müjgan e proprio sotto gli occhi della sua amata Zuleyha!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, proprio quando Zuleyha si era decisa a far recapitare una lettera a Yilmaz in cui gli confessava di essere stata costretta a sposare Demir e che Adnan è il suo vero figlio, la giovane si trova obbligata a un cambio di rotta “per colpa” di Demir. Durante il tragitto verso una meta lontana da Cukurova, la macchina del rampollo subisce un improvviso guasto, che costringe i coniugi a scendere sul ciglio della strada per controllarla. La tragedia è però dietro l’angolo quando da una montagna cadranno dei grossi detriti che rischieranno di uccidere la famiglia! Demir rischia la vita per mettere in salvo Adnan, ma non riesce ad evitare che gli stessi detriti lo investano completamente.

Il gesto eroico ha salvato la vita di Demir in extremis, e Zuleyha ne rimane molto colpita: seppur Adnan non sia suo, il figlio di Hunkar non ha esitato un momento a fargli da scudo, mettendosi in pericolo. Ciò getta Zuleyha in una grave crisi: aveva pianificato di fuggire con Yilmaz, e ora rimetterà tutto in discussione. Chiama i soccorsi, e poi si reca in tenuta per dare l’infausta notizia alla suocera.











