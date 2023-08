Terra amara/ Anticipazioni 25 agosto 2023: Sevda colpevole? Behice l’ha incastrata!

Terra amara, anticipazioni puntata 25 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 25 agosto, su Canale 5, ci dicono che la celebrazione del funerale solenne di Hunkar viene interrotta dai gendarmi, che si presentano per arrestare Sevda: la donna è sospettata di aver ucciso la matriarca della famiglia Yaman. Tutti i presenti restano senza parole, incluso lo stesso Demir che è allibito. Sevda si dichiara fin da subito innocente e chiede quali siano le prove che la incolperebbero. A niente servono le parole della donna. Saniye, invece, addolorata, si lancia contro la donna chiamandola assassina. Anche Sermin avvalora la tesi, sottolineando l’inimicizia tra Sevda e sua zia.

La presunta colpevole viene portata in caserma per essere interrogata dal procuratore in persona. Nonostante continui a dichiararsi innocente con grande sgomento, Sevda non può nulla quando viene avvisata che sono state trovate prove schiaccianti della sua colpevolezza. Infatti, durante la perquisizione in casa sua sono stati trovati i gioielli che indossava Hunkar il giorno in cui è stata assassinata…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 25 agosto 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir, ancora scosso dall’arresto di Sevda, decide di portare avanti la cerimonia funebre, scegliendo poi di occuparsi della sua “matrigna” in un secondo momento. E infatti, concluso il tutto, lo Yaman junior si reca in procura per sostenere Sevda e convincere le autorità a rilasciare Sevda. Tuttavia rimane sconcertato dalle prove presentate che indicano la donna come unica colpevole. Sappiamo benissimo che Sevda è innocente e che la vera assassina è Behice.

Si scoprirà, poi, che quest’ultima ha fatto in modo di sfruttare le cattive acque tra la defunta e Sevda. Hunkar non aveva ancora perdonato la rivale per aver sedotto suo marito quarant’anni prima. Behice ha quindi fatto in modo di incastrare la sventurata per l’omicidio della signora Yaman. Davanti a tali prove, perfino Mujgan dovrà ricredersi su sua zia, di cui aveva sospettato…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Hunkar Yaman è morta. In tenuta si tiene una veglia funebre e ciascun personaggio ricorda con dolore la grande matriarca. Fikret, approfittando del momento, si aggira indisturbato in villa Yaman e scopre una lettera di Yilmaz in cui confessava che Mujgan aveva tentato di uccidere Zuleyha. Per il bene delle famiglie, lui e Demir si erano accordati per mantenere il segreto. Anche Sevda si presenta per la veglia, ma la sua presenza non è gradita dalle donne, data la storica inimicizia tra lei e Hunkar. Solo Zuleyha le va incontro, piangendo per la sua perdita. Mujgan, intanto, vedendo la reazione glaciale di sua zia Behice alla notizia della morte di Hunkar, comincia a sospettare che possa essere stata lei a ucciderla e tenta di estorcerle una confessione; Behice reagisce male e la disconosce.

