Terra amara/ Anticipazioni 25 gennaio: il terribile errore di Demir

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 25 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Demir resta spiazzato quando scopre che Cengaver ha venduto metà delle azioni a Yilmaz. Furioso, il rampollo degli Yaman va a cercare il suo ex amico per chiedergli una spiegazione. In questo modo, il figlio di Hunkar scopre anche che è stata Naime a parlare della storia passata tra Yilmaz e Zuleyha, e non Nihal, come inizialmente pensava. A confermarlo era stato lo stesso Yilmaz, nel corso di una recente conversazione con Cengaver. A quel punto Demir comincia a sentirsi in colpa per aver ripudiato Cengaver come amico, avendolo incolpato senza neanche essersi accertato se fosse vero. Per avere ulteriore conferma, lo Yaman si reca perfino in ospedale dove ha uno scontro con Sabahattin. Demir si trova quindi in un vicolo cieco, non sapendo come rimediare al terribile errore che ha commesso e che ha finito per rivoltarsi contro di lui…

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir, in fretta e in furia perché desideroso di correre da Cengaver a chiedere spiegazioni in merito alla vendita delle sue quote al suo rivale, si dimentica completamente del cugino Ercument, che era con lui. Yilmaz si offre di riaccompagnarlo a casa e ne approfitta per invitarlo a fare un tour della sua azienda di cotone.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Cengaver rivela a Yilmaz il vero motivo per cui lui e Demir si odiano così tanto. Il suo ex amico lo aveva infatti accusato di aver messo in giro i pettegolezzi su Yilmaz e Zuleyha, senza neanche chiedergli spiegazioni. Yilmaz lo corregge, raccontandogli che quelle voci sono partite tutte da sua zia non sapendo che lui e la giovane non stavano più insieme. Una volta tornato a casa, Cengaver racconta tutto a Nihal, la quale lo prega di scusarsi con Demir, ma lui si rifiuta. Poi Cengaver rivela a Yilmaz che Demir ha ordinato di uccidere Fekeli e lui, accecato di rabbia, è intenzionato a uccidere il suo rivale, nonostante Mujgan lo preghi di non farlo. Quando apprende ciò che è accaduto, Fekeli ha un malore e viene portato in ospedale, dove riceverà poi la visita di Yilmaz e Mujgan.

Intanto Demir porta il cugino Ercument a visitare il terreno appena acquistato dove ha grandi progetti. Ma una volta lì scopre, con orrore, che Yilmaz è diventato suo socio, dato che Cengaver gli ha venduto metà delle quote.











