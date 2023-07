Terra amara/ Anticipazioni 25 luglio 2023: Demir torna a casa, pace fatta con Hunkar?

Terra amara, anticipazioni puntata 25 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 25 luglio, su Canale 5, ci dicono che Zuleyha pensa che sia stata la signora Yaman a dire a Demir della sua fuga con Yilmaz, quindi progetta di ucciderla prendendo un grosso coltello da cucina. La suocera si difende, ma in quel momento fortunatamente arriva Sevda che le rivela la verità: Hunkar è innocente, la colpa è di Sermin e può confermarlo perché l’ha ascoltata mentre parlava con Demir. Zuleyha si scusa con Hunkar e l’abbraccia. Nel frattempo, Sevda torna a casa e trova Gulten che le dice che i bambini devono tornare in villa. La donna agisce dicendo lei che i figli torneranno da Zuleyha solo quando avrà deciso dove vorrà vivere. Intanto Zuleyha chiarisce con Yilmaz, dicendole che Hunkar non c’entra nulla, è stata Sermin a raccontare tutto a Demir. Sevda, inoltre, non avrebbe motivo di salvare la sua vecchia rivale, data l’inimicizia che scorre tra le due. Inizialmente lui non le crede, ma ha poi la conferma quando assiste a uno scambio di battute tra Demir e Sermin…

Sei sorelle/ Anticipazioni 25 luglio 2023: Francisca torna a casa, Rodolfo è contrario

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 25 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hunkar incontra Demir e gli dice che deve porre fine a questa faida tra famiglie, quindi può rientrare a villa Yaman. Anche Sevda invita lo Yaman junior a tornare a casa poiché è giusto che Zuleyha stia con i suoi figli. Finalmente la giovane può riabbracciare i suoi piccoli Adnan e Leyla. Zuleyha si scusa ancora una volta con Hunkar per aver dubitato di lei, quando la matriarca degli Yaman si è dimostrata la sua più vicina alleata. Inoltre la giovane chiede anche perdono a Saniye per averla trattata male. La capo braccianti le risponde dicendole semplicemente che si augura che un giorno posso trovare la felicità tanto sperata…

Beautiful/ Anticipazioni 25 luglio 2023: Liam abbraccia Steffy, Li vede tutto...

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha e Yilmaz continuano a progettare la fuga di nascosto insieme ai loro figli. Nel loro piano sono sostenuti in pieno da Hunkar, che ha deciso di voler espiare tutti i suoi crimini commessi contro i due innamorati. Demir è sempre più lontano da sua madre e, al contrario, si appoggia a Sevda soprattutto dopo aver letto una lettera di suo padre in cui gli affidava le cure della sua amante, consigliandogli di trattarla al pari di una ‘seconda madre’.

Sermin mette zizzania tra Zuleyha e Demir quando rivela a quest’ultimo del piano di fuga di sua moglie e Yilmaz. Fallito il tentativo di scappare, Yilmaz crede che Hunkar li abbia traditi, quindi pensa di farla fuori, dandole fuoco. Fortunatamente interviene Fekeli prima che suo figlio possa commettere un omicidio, ed è sollevato nel vedere che anche lui si è reso conto di aver esagerato. Zuleyha, invece, vuole uccidere Hunkar una volta per tutte, delusa per il tradimento della suocera. Ma la verità è ben diversa…

Un posto al sole/ Anticipazioni 24 luglio 2023: Marina a un passo dall'incastrare Lara!

© RIPRODUZIONE RISERVATA