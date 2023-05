Terra amara/ Anticipazioni 25 maggio: Demir e Yilmaz, strana alleanza per Cukurova

Terra amara, anticipazioni puntata 25 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 25 maggio, su Canale 5, ci dicono che Saniye è inorridita e delusa da Gaffur, dopo aver scoperto che lui ha venduto dei gioielli di famiglia e poi ha accusato Cetin di essere un ladro. L’ex capo mastro quindi le rivela tutta la verità: era stato derubato dei soldi che doveva andare a Hunkar, quindi per salvarsi la faccia, aveva chiesto un prestito a Hatip. Ora, per ripagarlo, ha venduto alcuni suoi gioielli. Nel frattempo, Gulten si sente in colpa per quanto accaduto con Gaffur poiché lui aveva accusato Cetin ingiustamente. Al giovane, però, non importa e sostiene che ormai sia una faccenda che appartiene al passato.

Intanto, Saniye chiede a Gaffur quanti soldi deve ancora dare a Hatip, e poi gli dice che dovrebbe divorziare da lui, ma non lo farà perché con Uzum sono diventati una famiglia. Quindi la donna pagherà il resto del suo debito con Hatip e farà in modo che Hunkar non lo venga a sapere.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 25 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Hunkar ringrazia Fekeli per non aver rivelato a Yilmaz che Adnan è in realtà suo figlio; lui le risponde di non averlo fatto solamente perché vuole evitare una nuova guerra tra Yilmaz e Demir. Poi Fekeli svela a Hunkar il motivo della sua visita: ha scoperto, per puro caso, che alcune persone vogliono truffare gli imprenditori di Cukurova per appropriarsi delle loro terre. Entrambi sono d’accordo nell’affermare che devono unire le forze per impedire che ciò avvenga.

Hunkar avvisa Demir, il quale non si fida. La donna quindi gli dice di contattare un certo signor Hulusi per fargli firmare un contratto; in quello stesso istante, l’uomo si trova con i due truffatori che Fekeli aveva visto mentre era al ristorante…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz rivela a Zuleyha la verità sulla morte di Ercument e sullo stupro subito da Gulten. I due vengono ripresi da Mujgan, a loro insaputa, che poi invierà la registrazione a Demir in forma anonima. Saniye e Gaffur ritrovano la felicità e l’armonia grazie a Uzum. Sermin semina discordia e sparge pettegolezzi su Zuleyha, che sarebbe stata violentata da Ercument, e perciò Demir lo avrebbe ucciso. Eyup fa chiamare Hatip in carcere e lo minaccia: se entro 24 ore non avrà i soldi che gli ha promesso, rivelerà a Yilmaz l’identità del vero assassino di Ercument.

Per proteggere le rispettive famiglie, Hunkar e Fekeli stringono un accordo e fanno in modo che Demir e Yilmaz collaborino tra loro. Il rampollo degli Yaman incontra così Emel, sorella del defunto Ercument. In cambio di soldi, la donna accetta di dare falsa testimonianza, in modo che i sospetti sugli Yaman vengano sviati, e l’onore di Zuleyha sia salvo. Gli Yaman e la famiglia di Fekeli mettono fine alle tensioni, mentre Mujgan giura ancora guerra a Zuleyha. Mentre tutti sono in festa per le imminenti nozze di Gulten e Cetin (con Zuleyha che si occuperà del vestito da sposa), Saniye scopre che Gaffur ha venduto i gioielli di famiglia e ne resta delusa.

