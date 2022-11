Terra amara/ Anticipazioni 25 novembre: Yilmaz e Zuleyha, stavolta è finita!

Terra amara, anticipazioni puntata 25 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 25 novembre, su Canale 5 ci svelano che il sacrificio di Demir ha colpito Zuleyha, che ora ha deciso di non far più consegnare la lettera a Yilmaz, e di concentrarsi piuttosto sul suo matrimonio. Il figlio di Hunkar, però, comprenderà che la consorte sta al suo fianco solo per affetto e sensi di colpa e non di certo perché lo ama. Nonostante tutto, Züleyha continuerà ad andare dritta per la sua strada, anche quando incontrerà per caso Yilmaz in strada. Il loro incontro, fatto di detto e non detto, sembra sancire la fine (stavolta in definitiva) della loro storia. Infatti lui le chiederà se sia davvero felice con Demir, e lei sarà costretta a rispondere in maniera positiva. A quel punto, il suo amato, seppur col cuore a pezzi, capirà che è il momento di voltare pagina, e sappiamo bene con chi.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 25 novembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Yilmaz ha iniziato a provare una certa attrazione per la pediatra Müjgan, ma prima di iniziare a corteggiarla, il suo padrino Fekeli lo invita a far chiarezza nel suo cuore e capire chi ama veramente. A quel punto, dopo aver avuto la conferma che con Zuleyha è davvero finita, Yilmaz comincia a corteggiare la dottoressa, comprandole per prima cosa un paio di occhiali da sole nuovi, dopo che lui glieli aveva accidentalmente rotti. Successivamente, dopo diversi dubbi e tentennamenti, la inviterà a cena. Il primo appuntamento, però, non andrà esattamente come previsto. Anzi, sarà un vero e proprio disastro!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Demir si è salvato per miracolo dalla frana che ha investito l’auto su cui viaggiava insieme a Zuleyha e Adnan. Dopo aver chiamato subito i soccorsi, Demir viene portato in ospedale. Poco dopo arriva anche Hunkar al capezzale di suo figlio. I medici visitano il rampollo: è molto grave e deve essere operato d’urgenza, ma purtroppo non c’è nessun chirurgo disponibile al momento del ricovero. Nessuno tranne la pediatra Müjgan Hekimoğlu che decide di prendere in mano la situazione. La donna si mette in contatto col padre, anche lui medico di professione, che fa arrivare a Cukurova un giovane chirurgo disposto ad operare Demir. Il rampollo è fuori pericolo.

Colpita dal suo gesto eroico per aver salvato la sua vita e quella di Adnan, Zuleyha decide di non lasciare più il consorte. Quindi dice a Sabahattin che non vuole più spedire la lettera a Yilmaz, specificando che deve essere riconoscente a suo marito e del suo sacrificio. Zuleyha si fa restituire la missiva e la brucia, eliminando così ogni possibile prova. E anche stavolta Yilmaz non apprenderà la verità, ma in compenso si avvicina sempre di più a Müjgan e proprio sotto gli occhi della sua amata Zuleyha!











