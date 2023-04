Terra amara/ Anticipazioni 26 aprile: Mujgan, il suo bambino è in pericolo!

Terra amara, anticipazioni puntata 26 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 26 aprile, su Canale 5, ci dicono che la soap turca torna dopo due giorni di pausa. In questa nuova puntata Mujgan e Zuleyha sono in ospedale, entrambe si ritrovano a partorire fianco a fianco. Le loro rispettive famiglie aspettano fuori dalla sala parta con grande ansia e trepidazione fuori dalla sala parto. Mentre Zuleyha partorisce una bambina perfettamente in salute, per Mujgan le cose sono complicate dato che affronta un parto prematuro. La dottoressa dà quindi alla luce un figlio che rischia di morire a causa di un problema ai polmoni, derivante da una gestazione interrotta. Il bambino è in serio pericolo, e viene subito messo in un’incubatrice.

Un altro domani/ Anticipazioni 26 aprile: Julia e Sergio, è ancora scontro!

Mentre Demir assapora la gioia dell’esser diventato padre, Yilmaz è angosciato perché è molto preoccupato per la salute di Mujgan e del nascituro, ma Sabahattin gli promette che farà tutto il possibile affinché il piccolo sopravviva. Il dolore di Yilmaz è inimmaginabile e Demir vorrebbe consolare il suo rivale, deponendo così l’ascia di guerra in questo momento delicatissimo, ma alla fine non riesce a trovare il coraggio di farlo.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 26 aprile: Alfredo evita Irene, e lei...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 26 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha esce dalla sala parto e può ricongiungersi con la sua bambina appena nata, Demir e Hunkar. Anche Mujgan può fare lo stesso, però proibisce a Yilmaz di avvicinarsi a lei e a suo figlio; Fekeli lo incoraggia a farsi forza. In tenuta, intanto, Saniye sorprende di nuovo Gaffur mentre schiaccia un pisolino, e lui si inventa la solita scusa per non farle sospettare nulla del suo doppio lavoro. Lei lo porta a riposare, ma lo avverte che l’indomani lo farà visitare da un medico.

Beautiful/ Anticipazioni 26 aprile: Ridge e Brooke, lite furiosa a causa di Deacon

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, dopo l’annullamento del matrimonio, Hunkar cerca di riallacciare i rapporti con Demir, mentre Fekeli si riavvicina a Yilmaz. I due sono più che mai decisi ora a far fallire la famiglia Yaman, a tutti i costi. Intanto, Gulten sta per diventare la promessa sposa di Rustem, un uomo ben più grande di lei, ma durante la cerimonia irrompe Cetin, che minacciato dall’uomo estrae la pistola e gli spara. Cetin finisce in carcere, ma Gulten lo va a trovare e gli confessa il suo amore, promettendogli che una volta uscito di prigione, si sposeranno.

Anche Saniye apprende della violenza di Ercument ai danni di Gulten e ciò riavvicina le due donne. Gaffur fa gli straordinari pur di ripagare Hatip, diventato intanto presidente della Camera del Commercio, grazie alla spinta di Fekeli e Yilmaz. Mujgan ha un’improvvisa emorragia, proprio nel momento in cui Yilmaz ha un confronto con Zuleyha, stufa dell’atteggiamento di sua moglie nei suoi confronti. Nello stesso momento, Zuleyha entra in travaglio e entrambe le donne si ritrovano a partorire insieme. Poco dopo, le rispettive famiglie si recano in ospedale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA