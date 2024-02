Terra Amara/ Anticipazioni 26 febbraio 2024: Zuleyha scopre l’identità di Hakan?

Terra amara, anticipazioni puntata 26 febbraio 2024 su Canale 5

Nella giornata di oggi, lunedì 26 febbraio 2024, tornerà su Canale 5 Terra amara con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Zuleyha è nel panico dopo aver scoperto che Vahap è il ladro che s’intrufolò a Villa Yaman. La ragazza è sconvolta e si sfoga con Hakan il quale, una volta appreso tutto, si precipita inferocito da quest’ultimo per poter avere un confronto.

Hakan è furioso e tenta di aggredire Vahap il quale prova a difendersi svelando la sua identità: l’uomo comincia a gridare che che il vero nome di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. Ciò che ne consegue sono dei ricchi colpi di scena che terranno la tensione dei telespettatori molto alta.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 26 febbraio 2024

Nella puntata di oggi, Betul scopre la vera identità di Hakan e decide di mettere a frutto questa opportunità prima che gli sfugga di mano. Proprio lei ha una foto che smaschera Gumusoglu, grazie ad alcuni indizi: come il fatto che appare accanto a Demir, e la firma che riporta il nome di Hakan.

Betul, dunque, decide di mandargli una lettera minatoria con la quale ricatta Hakan di rivelare tutta la verità che ha faticosamente tenuto nascosto. A trovare e leggere il contenuto della missiva, per, sarà Zuleyha. Quest’ultima, dunque, si affretta a chiedere spiegazioni ad Hakan il quale le mente spudoratamente dicendo si tratti di una lettera d’amore da parte di una donna con il quale era stato fidanzato tempo prima. Nel frattempo, però, Fikret invita Altun a fidarsi delle parole di Vahap riguardo a quanto ha detto su Gumusoglu. A chi crederà l’ex sarta?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Sermin e Fusun tenteranno di ingraziarsi Colak perchè desiderosi di fare un viaggio a Mersin che, però, non possono permettersi economicamente. Vahap vuole, invece, affrontare Betul dopo il furto del filmato ma lei riesce a calmarlo proponendogli una cena. La piccola Uzum viene dimessa dall’ospedale dopo essere stata investita dalla moto. Zuleyha si sente responsabile dell’incidente per essersi distratta parlando con Hakan non rendendosi conto del pericolo.

Cetin è disperato per la morte di sua moglie e della bambina che portava in grembo, e non riesce a staccarsi dalla sua tomba. Zuleyha, invece, riceve una chiamata allarmante in cui viene informata di un incidente al Mulino. l’Altun accorre dunque sul posto, ma viene fermata da Ozhan ed Erdil che la vogliono portare da Colak. Gumusoglu viene avvertito da una talpa e riesce a salvare la sua dolce metà. Fikret è geloso nel vedere che Hakan ha di nuovo un posto speciale nella vita di Zuleyha, per questo decide di indagare su di lui per smascherarlo una volta per tutte. Colak, invece, non riesce a sopportare l’idea di aver spinto al suicidio suo figlio…

