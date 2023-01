Terra amara/ Anticipazioni 26 gennaio: Demir è ancora furioso, Hunkar ha un’idea

Terra amara, anticipazioni puntata 26 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 26 gennaio, su Canale 5 ci svelano che Demir non perdona se stesso per il tremendo errore nell’aver giudicato Cengaver e sua moglie. La verità alla fine è venuta fuori e ora il rampollo non ha più possibilità di recuperare l’amicizia con il suo vecchio amico. Hünkar quindi consiglia al figlio di mantenere la calma e di agire, perciò lo incita a vendere le sue azioni della società per non avere a che fare con Yilmaz, che ora è diventa suo socio. Demir, però, non è tipo da arrendersi e passare alla difensiva senza combattere, perciò non accetterà di consegnare al suo rivale una vittoria senza nemmeno combattere…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 26 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che continuano le tensioni tra Saniye e Seher, quest’ultima colpevole di aver filtrato fin troppo con suo marito (quando in realtà i due sono andati ben oltre). Nel momento in cui Saniye prende bonariamente in giro Fadik per essersi truccata allo scopo di far colpo su Ercüment, l’attraente cugino di Demir appena arrivato in città, la domestica non la prenderà bene e la inviterà a farsi gli affari suoi, insinuandole il sospetto che qualche ora prima suo marito Gaffur si trovava insieme a Seher. Tale affermazione farà perdere le staffe a Saniye che vorrà affrontare faccia a faccia la sua rivale…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Demir resta spiazzato quando scopre che Yilmaz è diventato il suo socio e oltretutto possiede metà della sua proprietà. Il suo rivale conferma la cosa, spiegandogli come Cengaver gli abbia venduto la sua parte di quote. Demir è furioso e decide di parlare con il suo ex amico per capire come sono andate le cose. E in effetti Cengaver gli conferma tutto, ma afferma di averlo fatto per come lui si era comportato, avendo accusato sua moglie Nihal di aver diffuso le voci sulla storia passata tra Yilmaz e Zuleyha. La donna, intervenuta per sedare una possibile rissa tra i due, dice a Demir che la colpa è della zia di Yilmaz, che ha parlato all’ospedale della relazione tra i due ex.

Per avere ulteriore conferma, lo Yaman si reca perfino in ospedale dove ha uno scontro con Sabahattin. Demir si trova quindi in un vicolo cieco, non sapendo come rimediare al terribile errore che ha commesso e che ha finito per rivoltarsi contro di lui. Intanto, rimasto a piedi, Yilmaz si offre di accompagnare Ercument in tenuta e durante il viaggio lo invita a visitare la sua fabbrica di cotone.











