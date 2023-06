Terra amara/ Anticipazioni 26 giugno 2023: Zuleyha scagionata, ma Demir non perdona

Terra amara, anticipazioni puntata 26 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 26 giugno, su Canale 5, ci dicono che Hunkar sta ancora cercando di convincere Demir a ragionare per non perdere del tutto la testa. La matriarca, grazie alle sue parole, riesce però a desistere il figlio a non cedere la raffineria agli uomini di Ankara, e soprattutto a scagionare Zuleyha da ogni accusa. Demir agisce principalmente perché vuole evitare che i piccoli Adnan e Leyla crescano con l’onore macchiato. Quindi, per ripulire il buon nome degli Yaman, Demir dichiara che sua moglie gli ha sparato per colpa sua, dopo una serie di vessazioni messe in atto da lui. Ciò scagiona Zuleyha, almeno fino alla sentenza definitiva. Una volta rientrata in villa, però, per la giovane i problemi sono appena iniziati.

Demir infatti non ha assolutamente perdonato la moglie e, per vendicarsi di lei, oltre a impedirle di vedere i figli (lontani dalla tenuta e affidati alle cure di un’altra famiglia) la declassa da signora della casa a domestica! Zuleyha quindi non dormirà più nella stanza del marito, che non la considera più sua sposa, ma verrà rilegata nella camera insieme a Fadik. Inoltre Demir, ancora più crudele, la informa che dovrà sottostare agli ordini di Saniye perché ora svolgerà i lavori più umili…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 26 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che quando apprende la notizia della liberazione di Zuleyha, Behice comincia a instillare in Mujgan il dubbio che ora la donna stia minando il suo futuro e quello della sua famiglia per insinuarsi sempre di più nella vita di Yilmaz. La dottoressa, però, già messa in dubbio dalle parole della sua rivale in amore, e avendo già affrontato la zia sulla questione se abbia davvero tentato di uccidere Zuleyha mentre era ricoverata in ospedale, si convince di come Behice sia una cattiva influenza per lei. Per questo motivo, Mujgan ordina alla donna di tornarsene a Istanbul. Peccato che la perfida zia rigirerà tutto a suo vantaggio…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Behice attenta alla vita di Zuleyha, ma quando la ragazza muove le accuse verso di lei, nessuno le crede. Tranne Yilmaz e Julide, che vuole darle il beneficio del dubbio. Mujgan è infastidita dalle parole di Zuleyha, quindi decide di affrontare la rivale in carcere. L’acceso confronto finisce però per alimentare il sospetto nella moglie di Yilmaz, che quindi confronta faccia a faccia sua zia. Intanto Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria di Vedat ma rimane vittima di un incidente che fa parte del piano di alcuni misteriosi uomini di Ankara che hanno intenzione di mettere mani su tutti i terreni di Cukurova. Infine, Uzum è felice perché finalmente può andare a scuola.











