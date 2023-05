Terra amara/ Anticipazioni 26 maggio: Cukurova è in pericolo, gli Yaman e Fekeli…

Terra amara, anticipazioni puntata 26 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 26 maggio, su Canale 5, ci dicono che Hunkar e Fekeli spingono i rispettivi figli a collaborare tra loro e acquistare il terreno di Hulusi in società. Entrambi credono sia l’unica soluzione per evitare che Cukurova cadi nelle mani dei due loschi individui che Fekeli aveva visto al ristorante, ed impedire inoltre che il prezzo aumenti ulteriormente. Mujgan, dalla cucina, ascolta la conversazione ed è scioccata, tanto da lasciar cadere un piatto a terra.

Sei sorelle/ Anticipazioni 26 maggio: Doña Dolores esclude Francisca dalla festa!

Nel frattempo, Saniye spinge Gaffuyr a rivelare a Cetin e Gulten tutta la verità sulla vendita dei gioielli. Poi l’uomo si scusa con il futuro cognato per averlo accusato di furto. In seguito, Cetin gli dice di aver già dimenticato e perdonato tutto perché ora sono diventati una famiglia. Gaffur si commuove, gli dice che per lui è un fratello e lo abbraccia.

Beautiful/ Anticipazioni 26 maggio: Steffy ha dei dubbi su Thomas e Sheila

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 26 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir acconsente alle richieste di sua madre e le comunica che lui e Yilmaz compreranno insieme una fabbrica di petrolio. Le spiega, però, di farlo solo per salvare il paese di Cukurova, e non perché lui e il suo arci nemico sono improvvisamente diventati amici. Intanto, Mujgan è sempre più irritata e logorata dalla gelosia, tanto da scagliarsi contro Yilmaz per l’accordo che ha preso con Demir. Fekeli allora interviene e le ricorda che è stata lei stessa a incoraggiare il marito a porre fine a queste tensioni tra le due famiglie perché non voleva che i loro figli crescessero in questo clima di odio. Yilmaz è stanco della gelosia di Mujgan e le spiega che sta facendo tutto questo per proteggere Cukurova da chi vuole impossessarsene: questa terra è ormai la loro, e devono salvaguardarla a tutti i costi.

Un posto al sole/ Anticipazioni 25 maggio: Giulia cade nello sconforto, colpa di...

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, gli Yaman e Fekeli trovano un accordo tra loro per evitare che salti fuori la verità sull’omicidio di Ercument, facendo sì che Demir paghi Emel, la sorella del defunto parente, per rivelare alla stampa una versione fattibile della sua morte. Hatip si copre le spalle e paga Eyup, ex dipendente di Cengaver, affinché si prenda le colpe per l’omicidio di quest’ultimo. Yilmaz, però, intenzionato a scavare a fondo, offre a Eyp molti più soldi. Mujgan filma un incontro tra Yilmaz e Zuleyha, poi spedisce il nastro in modo anonimo a Demir, che al momento decide di non guardare.

Saniye scopre che Gaffur le ha mentito riguardo la vendita dei gioielli di famiglia. Seppur delusa, la donna gli promette che pagherà il resto del debito che lui deve a Hatip, ma in cambio non dovrà più avere a che fare con lui. Fekeli e Hunkar spronano i rispettivi figli a collaborare contro alcuni truffatori che vogliono appropriarsi delle terre di Cukurova senza che i proprietari sappiano nulla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA