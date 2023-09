Terra amara/ Anticipazioni 26 settembre 2023: Gaffur in partenza per la Germania

Terra amara, anticipazioni puntata 26 settembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 26 settembre, su Canale 5, ci dicono che la morte di Yilmaz ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta Cukurova, i nostro protagonisti inclusi. A casa di Fekeli, si cerca di andare avanti e di farsi forza con coraggio, ma è davvero difficile. A cominciare da Nazire che, per sbaglio, prepara la colazione anche per il defunto giovane. Mujgan incoraggia Fekeli e gli infonde forza. Deve farlo per il piccolo Kerem Alì. Il dolore per la perdita di Yilmaz, che considerava veramente suo figlio, fa riflettere Fekeli, che arriverà quindi a prendere una decisione sul futuro della sua famiglia e soprattutto sull’eredità che sta tanto a cuore (per interessi, ovviamente) a Behice.

In tenuta, Gaffur è ancora molto ferito per la reazione di Demir alla sua richiesta di partire per la Germania in cerca di un lavoro migliore. Quando l’ex capo mastro ha provato a parlarne col suo padrone, quest’ultimo l’ha presa come un affronto alla sua benevolenza. Nonostante tutto, lo Yaman tornerà sui suoi passi e, incoraggiato dalle parole di Sevda che lo aiutano a ragionare, nel momento della partenza, Demir riconosce a Gaffur tutti gli sforzi e il duro lavoro di tanti anni al servizio della famiglia.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 26 settembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che con la partenza di Gaffur, che saluta Saniye e la piccola Uzum, con la promessa di ritrovarsi poi in Germania, Fadik è preoccupata per la sua sorte. Probabilmente Sevda e Demir vorranno assumere nuovi domestici, e ciò potrebbe compromettere la sua posizione e quella di Rashit in tenuta. Intanto, Zuleyha capisce che per lei non c’è più spazio nella famiglia Yaman, quindi pondera la decisione di trovare una nuova casa per lei e Adnan. Demir, però, colpito dalle parole della moglie, che si era sfogata ricordando il suo primo incontro con Yilmaz, cerca di convincerla a cambiare idea: villa Yaman è anche casa sua…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz è in ospedale dopo le ferite riportate a causa dell’incidente. Anche se inizialmente sembra riprendere i sensi, tant’è che si grida al miracolo, in un secondo momento le sue condizioni peggiorano. Yilmaz muore davanti gli occhi di Zuleyha, che stava pensando gioiosa al loro futuro insieme. La notizia si diffonde in tutta Cukurova, provocando dolore tra i cittadini. I protagonisti della serie sono affranti e piangono per la sua scomparsa. A casa di Fekeli si celebra la veglia funebre e Demir compie un grande gesto portandoci anche Adnan, che potrà quindi piangere per il suo papà.

La partenza di Gaffur per la Germania diventa realtà quando la sua richiesta viene accettata. Quando lui e Saniye lo comunicano a Demir, vengono però umiliati dato che lo Yaman non accetta un simile affronto, visto il periodo difficile sta affrontando dopo la morte di Hunkar.











