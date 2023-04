Terra amara/ Anticipazioni 27 aprile: è nata Leyla, ma non tutti sono felici…

Terra amara, anticipazioni puntata 27 aprile su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 27 aprile, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz spiega a Sabahattin che si trovava con Zuleyha perché lei voleva parlargli del comportamento di Mujgan nei suoi confronti. E in quel momento le si erano rotte le acque; Yilmaz non poteva ovviamente lasciarla sola sul ciglio della strada, motivo per cui l’ha portata in ospedale, non sapendo che nello stesso istante Mujgan era entrata in travaglio. Yilmaz si sente in colpa e vorrebbe rimediare. Da quando ha scoperto che sarebbe diventato padre, le sue attenzioni si sono concentrate sulla sua famiglia. Sabahattin gli infonde coraggio. Mentre è alle baracche con Gulten per distribuire dei vestiti ai bambini, Saniye ritrova la piccola Uzum. Poi scoppia una rissa tra Husnu e Sabri, che verrà sedata da Saniye, la quale spiegherà loro l’importanza della solidarietà.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 27 aprile

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che la nascita di Leyla, figlia di Zuleyha e Demir, porta gioia e allegria nella tenuta Yaman. Per l’occasione, i braccianti ricevono in dono una moneta d’oro. Gli unici ad essere sconsolati e a non riuscire a condividere quella felicità sono Gaffur e Saniye, che non possono avere figli. L’evento li porta quindi a fare una dolorosa riflessione. Intanto, il piccolo Ali Kerem, figlio di Mujgan e Yilmaz, è in pericolo di vita e rischia di non farcela essendo nato prematuro. Ciò getta in uno stato di ansia non solo i neo genitori, ma anche Fekeli e Behice.

Mujgan specialmente, nonostante sia molto stanca e dovrebbe riposare, vuole restare accanto al suo bambino. Yilmaz vorrebbe starle vicino, ma viene allontanato da sua moglie che non vuole assolutamente vederlo intorno ad Ali Kerem. Yilmaz quindi le ricorda che si tratta anche di suo figlio, però acconsente lo stesso al volere della donna.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Saniye apprende della violenza di Ercument ai danni di Gulten e ciò riavvicina le due donne. Gaffur fa gli straordinari pur di ripagare Hatip, diventato intanto presidente della Camera del Commercio, grazie alla spinta di Fekeli e Yilmaz. Mujgan ha un’improvvisa emorragia, proprio nel momento in cui Yilmaz ha un confronto con Zuleyha, stufa dell’atteggiamento di sua moglie nei suoi confronti. Nello stesso momento, Zuleyha entra in travaglio e entrambe le donne si ritrovano a partorire insieme. Poco dopo, le rispettive famiglie si recano in ospedale.

Mentre Zuleyha partorisce una bambina sana, Mujgan affronta un parto prematuro che mette in serio pericolo di vita il piccolo. Demir vorrebbe confortare Yilmaz, ma non trova il coraggio. Tuttavia fa capire a Fekeli e Hunkar che spera vada tutto bene per la sua famiglia.











