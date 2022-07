Terra amara/ Anticipazioni 27 e 28 luglio: paura per Zuleyha, parto prematuro…

Terra amara, anticipazioni puntata 27 luglio: Yilmaz è sopravvissuto, salvato da…

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 27 luglio, ci dicono che Demir ha assoldato un uomo per uccidere Yilmaz, che tuttavia viene salvato da Fekeli, un detenuto più anziano. Tra i due c’è subito simpatia e fiducia e si instaura un rapporto di padre-figlio. Intanto, Demir è stanco delle continue richieste economiche da parte di Sermin, che le ha domandando del denaro per mantenere sua figlia Betul, attualmente in Francia per studiare. Per farla star buona, il rampollo le dice che l’unica soluzione è quella di accettare una proposta di acquisto della villa.

Sermin è sospettosa e pensa che dietro al comportamento di Demir ci sia Zuleyha e per questo motivo prova a metterle Saniye contro. Infine, Demir apprende che, grazie alla nuova legge sull’amnistia, Yilmaz uscirà dal carcere, quindi si decide a recarsi a Istanbul con l’intenzione di sistemare la situazione di persona, ossia ucciderlo con le sue mani.

Terra amara, anticipazioni puntata 28 luglio: Zuleyha, un pericoloso parto prematuro

Le anticipazioni della puntata di Terra amara, in onda il 28 luglio, ci dicono che le invidie di Saniye verso Zuleyha e la sua gravidanza aumentano: la donna teme che il nascituro possa togliere sua figlia Betul da ogni possibilità di avere una parte di eredità. Così Saniye, con l’aiuto di Sermin, introduce un serpente in camera di Zuleyha con l’intendo di uccidere lei e il bambino. Per fortuna la giovane se ne accorge appena in tempo; corre via ma inciampa le scale, ed è indotta a un pericoloso parto prematuro.

Demir ha sparato a Yilmaz ma non sa se è sopravvissuto. Dopo aver confessato tutto a Hunkar, il rampollo incarica a Gaffur la ricerca del cadavere. Gulten soccorre Yilmaz e lo affida a Sabahattin, che lo salva, ma Gaffur capisce che è vivo, quindi informa Demir. Intanto, Sermin pensa che Adnan sia nato prematuro; più tardi, Gulten accusa Saniye di essere complice di Sermin nel tentativo di farla abortire.

Terra amara, dove eravamo rimasti: Demir tenta di far fuori Yilmaz

Nelle precedenti puntate di Terra amara, dopo essere stata licenziata, Demir viene avvertito che Yilmaz è stato dimesso e si trova in prigione; urge trovare un piano per toglierlo di mezzo una volta per tutte, così il rampollo orchestra qualcosa di diabolico con l’aiuto di Sait.

Intanto, Hunkar vuole che Saniye si scusi per evitare di essere licenziata ma non intende sentire ragioni; a quel punto Gaffur la manda fuori casa, non considerandola più sua moglie. Invano, Saniye cerca di consolare Gulten. In prigione giunge un certo prigioniero di nome Fekel, che comincia ad elargire denaro a tutti, ma Yilmaz rifiuta di prendere i suoi doni.











