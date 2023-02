Terra amara/ Anticipazioni 27 febbraio: Zuleyha e Hunkar si dichiarano guerra…

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 27 febbraio, su Canale 5, ci svelano che Fekeli e Hunkar vengono a scoprire che i loro rispettivi figli, Demir e Yilmaz, sono stati arrestati e si trovano ora nel medesimo carcere. Demir è stato arrestato a seguito dell’ingiusta accusa di aver ucciso il suo ex migliore amico, Cengaver. Yilmaz invece è stato accusato dopo essere andato dal procuratore per scagionare Cetin insieme a Fekeli.

Tra Hunkar e Yilmaz non scorre buon sangue e i genitori, conoscendo bene il pericolo insito del fatto che i due figli condividano lo stesso carcere, corrono dal direttore della prigione chiedendo che i due non si incontrino e non parlino tra loro. Nel frattempo anche Zuleyha vorrebbe sfruttare tutti i mezzi che ha a disposizione per raggiungere il carcere così da avere un confronto con Demir ma incontra la disapprovazione di Saniye che le impedisce di andare.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 27 febbraio

Le anticipazioni dell’episodio di oggi, in onda su Canale 5 alle 14.10, di Terra amara, rivelano quindi che a Zuleyha sarà impedito di andare a trovare Demir chiuso in carcere, proprio da Sanye. La ragazza, sconfortata capisce però presto che è stata la suocere a metterle la cuoca alle calcagna e così, arrabbiata più che mai, perde il controllo… Ecco allora che Zuleyha e Hunkar hanno un forte confronto che culmina in una vera e propria dichiarazione di guerra. Gaffur nel frattempo rivela a Saniye di essere stato lui ad aver nascosto la lettera scritta da Zuleyha, continua invece la guerra tra Altun e Hunar…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara la famiglia Yamna saluta la tenuta, parte infatti per Istanbul lasciandosi alle spalle solo Azize e le domestiche. Yilmaz trova Gaffur e lo tortura con uno unico scopo: obbligarlo a rivelarli dove si trovano gli Yaman. Azize confida a Fekeli che Demir, Hunkar e Zuleyha sono pariti. Demir è costretto però a tornare ad Adana: una denuncia di evasione fiscale grava su di lui. Una volta tornato parla con Hatip che li rivela che è stato Cengaver a denunciarlo, i due ex amici litigano fino ad arrivare alle minacce.

Yilmaz a Istanbul cerca Zuleyha per accertarsi che quanto lei abbia scritto nella lettera sia vero. A Zuleyha piace stare a Istanbul, confessa infatti a Demir che vorrebbe trasferirsi li ma solo con lui e Adnan, dunque senza Hunkar. Questa la origlia, così sente quanto detto dalla ragazza e decide di tornare ad Adana con una scusa. Nella tenuta Saniye parla con Gaffur che le svela la verità sul rapporto con Seher: il figlio che aspetta è il suo. Saniye in lacrime decide di dare un’altra possibilità al marito e si offre di adottare il bambino di Seher. Yilmaz rapisce Hunkar, vuole capire come perché lo ha separato da Zuleyha e vuole chiedere delucidazioni sulla lettera.