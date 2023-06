Terra amara/ Anticipazioni 28 giugno 2023: Zuleyha ferita da Mujgan, è grave…

Terra amara, anticipazioni puntata 28 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 28 giugno, su Canale 5, ci dicono che la scena riprende da dove si era conclusa la puntata di ieri. Con la pistola puntata, Zuleyha viene costretta da Mujgan a impiccarsi. In questo modo la dottoressa si eviterà una condanna per omicidio. La moglie di Demir, però, è un osso duro e rifiuta di fare qualunque cosa le viene ordinato. La giovane prova quindi di disarmare la sua rivale, ma ne esce una colluttazione fisica che culmina nel momento in cui parte un colpo di pistola che ferisce Zuleyha quasi vicino al cuore. A quel punto, sicura di averla uccisa perché la vede accasciarsi a terra priva di sensi, Mujgan non la soccorre e si dà alla fuga, aiutata in un secondo momento da Behice. Zia e nipote fingeranno che Zuleyha si sia tolta la vita, così avranno un alibi di ferro…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 28 giugno 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che le domestiche e chiunque in tenuta si preoccupano per Zuleyha, uscita di notte e non più rientrata. Ne segue una ricerca disperata in ogni luogo possibile, che si conclude con Rashit che trova la moglie di Demir a terra, poco distante dalla villa Yaman, e apparentemente in condizioni precarie. La giovane viene portata subito in ospedale dove verrà operata a causa della gravità della situazione. Sappiamo che Zuleyha sopravvivrà all’intervento, e ciò spingerà un certo personaggio (proprio Demir) a riflettere sulle conseguenze delle sue azioni, e su quanto sia stato violento e crudele con sua moglie.

Un cambio di decisioni che lo porterà a riflettere su un’importante questione. Zuleyha, invece, sarà armata di vendetta verso Mujgan, e non esiterà a minacciarla quando avrà occasione di poterla incontrare…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Mujgan viene messa in dubbio da Zuleyha: e se Behice avesse davvero tentato di ucciderla? Dopo aver confrontato la zia, la dottoressa capisce che da quando è arrivata a Cukurova ha rappresentato una cattiva influenza, non ha fatto altro che farle perdere il controllo e farla uscire di testa. Per causa sua il matrimonio con Yilmaz non è andato bene e lei rischia di perderlo. Zuleyha è intanto tornata in villa ma Demir la declassa da signora a domestica, dichiarando che da questo momento non la considera più sua moglie. Saniye, Gulten, Gaffur e Fadik continuano ad aiutarla, evitandole di farle fare i lavori più umili.

Mujgan ordina a Behice di andarsene, ma lei fa leva sulle sue insicurezze e, falsificando la grafia di Zuleyha, le fa credere che quest’ultima voleva dire a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Mujgan perde le staffe e intercetta la sua rivale con una scusa, poi le punta la pistola…











