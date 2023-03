Terra amara/ Anticipazioni 28 marzo: il gesto estremo di Mujgan

Terra amara, anticipazioni puntata 28 marzo su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 28 marzo, su Canale 5, ci dicono che Mujgan è a Istanbul e ripensa al dolore che le ha causato Yilmaz. Intanto, in ospedale, Zuleyha assiste Gulten che si sta riprendendo dopo l’intossicazione alimentare. Sopraggiunge anche Saniye, che alla fine trova il modo di scusarsi con lei per come l’ha trattata. Le due quindi fanno finalmente pace, lasciandosi alle spalle tutti i malumori degli ultimi tempi. Anche Demir si riappacifica con sua madre, alla quale confida di aver notato il cambiamento di Zuleyha nei suoi confronti, ma teme che reagisca così solo perché ha saputo di non avere più possibilità con Yilmaz dato che Mujgan è incinta. Nel frattempo, proprio la dottoressa è arrivata a Istanbul dove si incontra con un suo collega e amico, Talat, al quale racconta di come il suo matrimonio sia in crisi.

Guenda Goria, malata di endometriosi: "Dolori atroci e improvvisi"/ "Stavo morendo…"

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 28 marzo

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Cetin va a trovare Gulten in ospedale portandole un mazzo di fiori rosse, quindi le dichiara apertamente i suoi sentimenti prima di lasciare la stanza. Quando arriva Saniye, quest’ultima nota il chiaro interessamento Gulten verso Cetin. A Istanbul, Talat accompagna Mujgan nel suo studio medico e le chiede se è sicura della decisione che ha preso perché potrebbe pentirsene per tutta la vita. L’intento estremo della giovane è chiaro: abortire. Yilmaz riuscirà a fermarla prima che sia troppo tardi?

Rosanna Banfi "Non mi sono ancora accorta dell'assenza di mamma"/ "Tumore al seno..."

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, in paese si organizza la grande festa per la circoncisione di un centinaio di bambini, come annunciato da Hunkar, ma durante la cerimoni accade l’imprevedibile: tutti i presenti si sentono male a causa dei polli ingeriti – gli stessi animali venduti dal perfino Hatip a Gaffur con l’inganno per far sì che gli Yaman facessero una pessima figura davanti al governatore di Cukurova, anch’egli invitato alla festa. Yilmaz, invece, prende Mujgan da parte e le mostra la lettera che Zuleyha gli aveva scritto quando lui era in carcere – quella in cui la ragazza ammetteva di essere stata costretta a sposare Demir perché sotto minaccia e per salvargli la vita. Mujgan è delusa e sconvolta.

Scelta Lavinia a Uomini e Donne, chi è?/ Doppia esterna, il sentiment di Campoli

Tutti vanno in ospedale dove i malati vengono ricoverati per intossicazione alimentare. Demir, invece, si infuria con Gaffur e riesce a farsi dire che è stato Hatip a vendergli i polli. Lui, però, scarica le accuse su uno dei suoi uomini e poi, non visto, ride beffardo. Yilmaz sta cercando Mujgan ovunque, e alla fine scopre che lei è partita…











© RIPRODUZIONE RISERVATA