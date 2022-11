Terra amara/ Anticipazioni 28 novembre: Sermin non vuole rinunciare a Sabahattin

Terra amara, anticipazioni puntata 28 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 28 novembre, su Canale 5 ci svelano che in città si diffondono le prime voci di una relazione, forse fidanzamento tra Yilmaz e Müjgan. Zuleyha è sconvolta, anche se non lo dà a vedere: è chiaro che il suo amato abbia deciso di voltare pagina dopo che lei è stata costretta a dirgli di essere felice del suo matrimonio con Demir. Anche un’altra persona ne resta particolarmente delusa: si tratta di Gülten, che da sempre ha una cotta per Yilmaz. Con una scusa, la domestica si fa mandare nel paesello da Hünkar, non senza essersi fatta bella, per poter incontrare il giovane in fabbrica e parlare con lui dei suoi sentimenti.

Beautiful/ Anticipazioni 28 novembre: Justin sorprende Quinn e Carter insieme!

Di fronte tali parole, Yilmaz sceglie di essere completamente sincero con la ragazza e, oltre a svelarle di essere intenzionato a far funzionare il suo rapporto con Müjgan, le dice che con lei non ha mai avuto alcun tipo di interesse sentimentale poiché l’ha sempre e soltanto vista come una sorella. Ciò distrugge Gülten, che ritorna in lacrime nella tenuta dei Yaman e si fa consolare dalla cognata Saniye. Il peggio, però, deve ancora venire. Quando Zuleyha scopre cos’ha fatto la sua domestica, ci saranno gravi conseguenze.

Un posto al sole/ Anticipazioni 25 novembre: Niko in cerca di vendetta?

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 28 novembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Şermin si sente imbarazzata delle voci che sente in città a proposito del suo matrimonio con Sabahattin. La donna quindi cercherà con tutte le sue forze di cercare di convincerlo a tornare a casa per tentare di salvare ciò che resta del suo rapporto. Ma il dottore, almeno per il momento, sembra irremovibile dalla sua decisione che ha preso…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il sacrificio di Demir ha colpito Zuleyha, che ora ha deciso di non far più consegnare la lettera a Yilmaz, e di concentrarsi piuttosto sul suo matrimonio. Il figlio di Hunkar, però, comprenderà che la consorte sta al suo fianco solo per affetto e sensi di colpa e non di certo perché lo ama. Nonostante tutto, Züleyha continuerà ad andare dritta per la sua strada, anche quando incontrerà per caso Yilmaz in strada. Il loro incontro, fatto di detto e non detto, sembra sancire la fine (stavolta in definitiva) della loro storia. Infatti lui le chiederà se sia davvero felice con Demir, e lei sarà costretta a rispondere in maniera positiva. A quel punto, il suo amato, seppur col cuore a pezzi, sotto consiglio di Fekeli, capirà che è il momento di voltare pagina con la pediatra Müjgan, verso cui prova un’attrazione.

Un altro domani/ Anticipazioni 25 novembre: confidenze tra Carmen e suo padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA