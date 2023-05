Terra amara/ Anticipazioni 29 maggio: Demir ha ucciso Zuleyha? E’ mistero su…

Terra amara, anticipazioni puntata 29 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 29 maggio, su Canale 5, ci dicono che il fidanzamento di Cetin e Gulten viene rimandato perché Hunkar ha un problema molto grosso di cui occuparsi. Deluso, il giovane invita i suoi genitori a tornare a casa. In quel momento in tenuta arriva Sabahattin, che viene accolto da Behice. Una volta che i suoi genitori sono andati via, Gulten dice a Cetin di essere distrutta per Zuleyha, e si augura che Demir non le abbia fatto del male. Quest’ultimo, intanto, appare completamente fuori controllo e finisce col dormire insieme a una prostituta per dimenticare cos’ha fatto Zuleyha.

Questo è solo l’inizio per il rampollo di casa Yaman, che arriverà al punto di compiere gesti disperati. Alla scomparsa di Zuleyha si aggiunge anche quella dei piccoli Uzum e Adnan. Tutti li cercano e pian piano si insinua il dubbio che i due bambini possano essere stati rapiti, e di mezzo potrebbero esserci proprio quei due loschi individui il cui scopo è quello di appropriarsi delle terre di Cukurova…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 29 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Demir rientra a casa e apprende della scomparsa dei bambini. L’imprenditore viene anche interrogato da Sabahattin e da Hunkar, che pretendono di sapere cosa abbia fatto a Zuleyha. L’uomo glissa le domande, e tenta di sviare ogni loro sospetto. Il mistero su che fine abbia fatto sua moglie rimane tale: la priorità ora è quella di ritrovare Adnan e Uzum, dato che la loro scomparsa sta facendo preoccupare tutti in tenuta: da Hunkar a Saniye, che teme di aver perso quella bambina che ormai considera sua figlia.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, mentre Demir e Yilmaz riescono a impedire che Hulusi firmi l’affare con Erol e il suo socio, che poi scopriranno essere stati inviati da Hatip per truffare la gente di Cukurova. A quel punto spetta a Fekeli prendere in mano la situazione e avvertire i membri della Camera di Commercio che qualcuno sta cercando di corrompere i più ricchi proprietari per comprare le loro terre. Tuttavia evita di fare il nome di Hatip. Quest’ultimo, poi mette in guardia Erol e il suo socio da Fekeli. Julide informa Demir e Yilmaz che interrogherà di nuovo Rashit per cercare di chiarire l’omicidio di Cengaver. Per quanto riguarda il caso di Ercument, il Procuratore avvisa loro che lo ha chiuso.

Il nastro di Mujgan viene visto da Hunkar e Demir che restano sconvolti nel vedere Yilmaz e Zuleyha incontrarsi di nascosto. Furioso, Demir trascina via sua moglie dalla villa, mentre Hunkar, insieme a Fekeli, si mette sulle loro tracce e teme per la vita di sua nuora. Il filmino di Mujgan viene visto anche da Sermin, che poi non esiterà a spettegolare con le donne del Circolo. Intanto, Zuleyha sta implorando Demir di ascoltarla: non lo ha tradito con Yilmaz, ma le sue preghiere sono vane. In quel momento si sentono dei colpi di pistola…











