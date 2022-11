Terra amara/ Anticipazioni 29 novembre: Sait fa il doppio gioco, Demir lo scopre e…

Terra amara, anticipazioni puntata 29 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 29 novembre, su Canale 5 ci svelano che Demir scoprirà che Sait, il suo braccio destro, sta facendo il doppio gioco con lui. Tutto inizierà quando l’uomo apprende da Musa che Demir gli ha ordinato di andare nell’aranceto di Yilmaz per segare tutte le piante. Una chiara mossa per mettere fuori gioco il suo rivale, non solo dal punto di vista amoroso, ma anche d’affari. Appena appreso il piano, Sait va a cercare Yilmaz per comunicarglielo; sappiamo infatti che Sait è diventato una sorta di spia per Yilmaz e Fekeli. Di conseguenza, Sait e Yilmaz cercano di agire quanto prima per fermare il disastro. Quindi vanno insieme nei campi e riescono a mettere in fuga i malviventi assoldati da Demir. Tuttavia, Sait non ha previsto che con questa mossa, Demir scopre con facilità che il suo uomo più fidato lo sta tradendo, e per giunta è al servizio del suo nemico giurato.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 29 novembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che questa scoperta scioccante spingerà Demir a togliere di mezzo Sait quando capirà di non potersi più fidare di lui. Infatti, proprio durante lo scontro nei campi per fermare gli scagnozzi del rampollo degli Yaman, Sait verrà freddato da qualcuno, che al momento non ci è dato sapere di chi si tratti… Facile pensare che l’assassino, o quanto meno il mandante, sia proprio Demir. Oppure c’è qualcun altro di insospettabile che voleva togliere di mezzo Sait, esattamente come voleva il figlio di Hunkar?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, in città si diffondono le prime voci di una relazione, forse fidanzamento tra Yilmaz e Müjgan. Zuleyha è sconvolta, anche se non lo dà a vedere: è chiaro che il suo amato abbia deciso di voltare pagina dopo che lei è stata costretta a dirgli di essere felice del suo matrimonio con Demir. Anche un’altra persona ne resta particolarmente delusa: si tratta di Gülten, che da sempre ha una cotta per Yilmaz. Con una scusa, la domestica si fa mandare nel paesello da Hünkar, non senza essersi fatta bella, per poter incontrare il giovane in fabbrica e parlare con lui dei suoi sentimenti. Di fronte tali parole, Yilmaz sceglie di essere completamente sincero con la ragazza e, oltre a svelarle di essere intenzionato a far funzionare il suo rapporto con Müjgan, le dice che con lei non ha mai avuto alcun tipo di interesse sentimentale poiché l’ha sempre e soltanto vista come una sorella. Ciò distrugge Gülten, che ritorna in lacrime nella tenuta dei Yaman e si fa consolare dalla cognata Saniye.

Şermin è in imbarazzo per le voci che sente in città a proposito del suo matrimonio con Sabahattin. La donna quindi cercherà con tutte le sue forze di cercare di convincerlo a tornare a casa per tentare di salvare ciò che resta del loro rapporto. Ma il dottore sembra irremovibile.











