Terra amara/ Anticipazioni 29 settembre 2023: Mujgan, brutta delusione in arrivo!

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 29 settembre, su Canale 5, ci dicono che Demir ha aiutato Umit a montare la ruota di scorta sulla macchina, che lo Yaman riconosce provenire da Istanbul. Invano prova a chiederle il motivo per il quale si trova a Cukurova. Per ringraziarlo, Umit le regala un foulard che Demir usa per pulirsi le mani, poi la ragazza riparte senza essersi presentata. I due, poi, si incontrano in un secondo momento al ristorante, ma anche stavolta la giovane porta con sé un alone di mistero. Tre mesi dopo la morte di Yilmaz, Mujgan si concentra sulla sua carriera, ma va incontro a una brutta delusione. Convinta che il posto di primario dell’ospedale venga assegnato a lei, la dottoressa ne rimane molto amareggiata quando scopre che è stato assegnato a un’altra persona di nome Umit Kahraman…

Mujgan ci è rimasta molto male per la mancata promozione e si sfoga prima con sua zia, poi con Fekeli. Quest’ultimo le consiglia di aprire uno studio privato a Cukurova. Behice, invece, la sprona a chiedere al suocero l’eredità di Yilmaz che le spetta, così da potersi trasferire a Istanbul e lavorare lì.

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Zuleyha ha raccolto l’eredità di Hunkar e come prima cosa ha deciso di organizzare i matrimoni collettivi per coloro che non possono permetterseli, proprio come la signora Yaman ha sempre fatto a suo tempo. Zuleyha regala a Gulten il suo abito da sposa, provocando l’invidia di Fadik. Intanto, Demir è rimasto molto colpito dalla misteriosa Umit, che si affretta ad invitarla a un evento di premiazione del miglior imprenditore di Cukurova. A tale cerimonia partecipa anche Fikret, logoro di rabbia e intento a vendicarsi degli Yaman più che mai. Ma per quale motivo il nipote di Fekeli cova tanta rabbia?

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Gaffur si rende conto di essere vittima di una truffa: la presunta persona che doveva aiutarlo a saltare la fila, dandogli le carte d’imbarco e tutto il necessario per il volo, in realtà è fuggito con i soldi. Sconsolato e amareggiato per essersi fatto fregare, Gaffur torna in villa con la coda tra le gambe, e mente a Saniye dicendo di aver sentito nostalgia di Cukurova e della sua famiglia. Qualche mese dopo la morte di Yilmaz, le cose sono cambiate per tutti. Zuleyha assume il controllo della tenuta Yaman e ne diventa la nuova padrona. Demir incontra Umit, una giovane misteriosa in arrivo da Istanbul che cattura subito la sua attenzione. Fikret distrugge la tomba di Adnan Yaman Sr. colmo di rabbia e frustrazione.

