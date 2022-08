Terra amara/ Anticipazioni 3 agosto: Demir inarrestabile provoca un incendio…

Terra amara, anticipazioni puntata 3 agosto: Demir provoca un incendio, qualcuno nasconde la verità

Le anticipazioni della puntata di Terra amara in onda oggi 3 agosto svelano che Demir è furioso. Dopo aver ordinato di incendiare le baracche, nonostante le suppliche di Cengaver che non riesce più a riconoscere il suo amico, il rampollo rientra in casa e confessa alla madre Hunkar di aver appiccato lui il fuoco, spiegandone poi il motivo. Intanto, Yilmaz vive ancora nascosto da occhi indiscreti e ringrazia Fekeli, che lo considera come suo figlio, per il tempestivo aiuto. Più tardi, Gaffur confessa a Saniye che Demir gli ha offerto una grossa somma di denaro per portargli Yilmaz, vivo o morto.

Un altro domani/ Anticipazioni 3 agosto: Kiros, un messaggio cambierà Carmen?

La mattina dopo, Hunkar rimprovera i contadini per aver nascosto Yilmaz e scopre da Nazire una mezza verità. Nel villaggio si diffonde la voce che sia stato Demir a provocare l’incendio, ma sua madre riesce ad evitare che la notizia arrivi alle orecchie di Zuleyha. Nel frattempo, Sabahattin conforta Gulten ma, quando Fadik vede i due uscire dalla lavanderia, fraintende la situazione…

Beautiful/ Anticipazioni 3 agosto: Liam inganna Bill, Steffy e Finn aspettano...

Terra amara, dove eravamo rimasti: Yilmaz è vivo, Demir crede sia morto

Nelle precedenti puntate di Terra amara, tutti pensano che Yilmaz sia morto, e Demir, per esserne sicuro al cento per cento, continua a far cercare il suo corpo. L’unica cosa che Gaffur trova è un brandello di stoffa e delle tracce di sangue. Ciò non conferma definitivamente che il suo rivale sia morto, quindi Demir propone di cercare conferme nei villaggi vicini.

La verità è che Yilmaz è vivo e vegeto, ed è stato curato da Nazire con l’assistenza di Gulten e Sabahattin. Il giovane è solo parzialmente cosciente per via della febbre alta; Nazire, molto in ansia, si precipita ad avvisare Gulten che poi chiama Sabahattin. Quindi Gulten intende aspettare che Yilmaz si riprenda, senza preoccuparsi del fatto che a casa stanno attendendo il suo futuro sposo con la sua famiglia…

Un posto al sole/ Anticipazioni 2 agosto: Lara ostacolata, il suo piano a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA