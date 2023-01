Terra amara/ Anticipazioni 3 gennaio: Demir contro Yilmaz, è ancora guerra!

Terra amara, anticipazioni puntata 3 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 3 gennaio, su Canale 5 ci svelano che ci sono ancora venti di guerra tra Yilmaz e Demir. I piani del figlioccio di Fekeli per l’esportazione di arance in Europa lo rendono sempre più benvoluto dagli uomini d’affari di Cukurova. Intanto, Hunkar sgrida Gaffur dopo aver scoperto che il capomastro ha tentato di disporre del terreno regalato a Gulten a suo piacimento. Nel frattempo, Demir pensa a un piano d’attacco contro il suo rivale, e, dopo essere diventato presidente della squadra di calcio di Cukurova, la porta alla vittoria in finale, aggiudicandosi la coppa. Tutta Cukurova ne è entusiasta e Demir sfila in un corteo, acclamato da tutti, sotto lo sguardo di disapprovazione di Yilmaz, che ha perso questa battaglia contro il suo acerrimo rivale. Alla villa, Seher continua a raggirare Nimet, facendole sbagliare ancora una volta, e alla fine fa in modo che questa venga licenziata, così lei potrà prendere il suo posto.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 3 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Sevil, la madre di Mujgan, arriva in città. La donna ha saputo delle sue imminenti nozze con Yilmaz ed è preoccupata per le intenzioni della figlia di sposare un uomo che è stato in prigione per omicidio. Intanto, Fekeli continua ad andare a fondo e indagare per scoprire chi abbia manomesso i freni dell’auto di Yilmaz, provocando il terribile incidente a Mujgan e Zuleyha. Quando vede Fehmi con un’auto nuova di zecca, Fekeli si convince che sia stata tutta opera di Demir e pensa sia stato lui a eseguire il colpo per il rampollo. Alla tenuta, per festeggiare la vittoria, Zuleyha organizza una cena vestendo Adnan dei colori della squadra di Cukurova. Vedendo Demir felice, la giovane ammette a Hunkar di aver capito la profondità dei sentimenti di suo marito.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, grazie al pronto intervento di Yilmaz, Zuleyha e Mujgan sono state portate in ospedale dove verranno curate. Le due, però, sono costrette a condividere la stessa stanza a causa del sovraffollamento. Zuleyha soffre nel vedere l’amore che lega Yilmaz e Mujgan, quindi reagisce dicendo a Demir che lo ama. Il marito cerca di trovarle una camera tutta per sé. Alla fine, Zuleyha, seppur ancora dolorante, deciderà di tornare a casa contro il parere medico. Alla tenuta riabbraccia suo figlio Adnan e Demir si domanda se i sentimenti di lei siano sinceri. Seher continua a tramare contro Nimet, mentre di nascosto accetta un regalo da Gaffur, il quale, nel frattempo, si mostra geloso verso il terreno di Gulten.

