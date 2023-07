Terra amara/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Gaffur spara a Hatip, Sermin vede tutto…

Terra amara, anticipazioni puntata 3 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 3 luglio, su Canale 5, ci dicono che Hatip minaccia Gaffur con una pistola nel buio del bosco: il capomastro sarebbe solo dovuto fuggire con i suoi soldi e non tornare mai più, invece ha voluto ricattarlo per esporlo come un assassino, e ora ne pagherà le conseguenze. Gaffur, però, riesce a disarmarlo, ma la colluttazione tra i due finisce in modo drammatico quando il marito di Saniye spara a Hatip, che cade a terra privo di sensi. Sermin, nascosta dietro a un albero, osserva la scena con grande attenzione ma anche preoccupazione. Gaffur, non sapendo cosa fare, trascina il corpo del suo aggressore poco distante da lì, poi si dà alla fuga e si chiede cosa ne farà della pistola che ha in mano.

Sei sorelle/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Celia e Adela, conseguenze devastanti per loro

Intanto Cukurova è in festa: Sabahattin e Julide stanno per sposarsi! In quell’occasione di festa, Demir annuncia pubblicamente che Sevda, l’amante di suo padre, viene da lui considerata al pari di una seconda madre. Un notizia che sconvolgerà Hunkar, la quale deciderà poi di disconoscere suo figlio. La Yaman senior non ha ancora perdonato Demir per tutto il male che ha provocato a Zuleyha, condannandola a stare lontana dai suoi figli.

Beautiful/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Steffy vede Sheila e comincia a ricordare qualcosa...

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 3 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che il matrimonio di Sabahattin e Julide ha anche dei risolti tragicomici quando Sermin, gelosa, decide di tirare della vernice rossa addosso alla sposa! Terminata la cerimonia, Sevda torna a casa e prova a convincere Demir a tentare una riconciliazione con Hunkar, la quale però è ancora furiosa per le decisioni prese dal figlio. In preda a questo sentimento, la Yaman dà via tutti i vestiti di Demir, tagliando così i ponti con lui, proprio come lui stesso aveva fatto tempo prima quando scoprì della madre e di Fekeli.

Beautiful e Un altro domani/ Anticipazioni puntate 1° luglio: Hope e Brooke contro Liam

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha si risveglia dall’intervento e, contrariamente a quanto pensava Mujgan, non la accusa di averle sparato. In compenso, però, la minaccia: ora ha lei il coltello dalla parte del manico. La dottoressa è preoccupata da questa dichiarazione, e si confida con Behice che le consiglia di restare lucida. Rashit ha rivelato a Gaffur che Cengaver è stato fatto fuori da Hatip, al quale ora proprio l’ex capomastro scrive una lettera ricattatoria. Hunkar si incontra con Sevda, la donna che è stata per anni l’amante del marito e che ora le ha “sottratto” anche l’amore del figlio Demir.

Quando scopre che Zuleyha si è risvegliata dal coma, Hunkar la raggiunge in ospedale e, dopo averle chiesto perdono, le assicura che sarà sempre dalla sua parte. Hatip, dopo aver ricevuto la lettera ricattatoria di Gaffur, va nel bosco per consegnare del denaro al ricattatore (che lui non sa chi sia visto che la lettera era anonima). Nella sua auto trova ad attenderlo Sermin. Per evitare che l’amante faccia una scenata di gelosia, Hatip preferisce portarla con lui. Intanto Naciye denuncia suo marito per l’omicidio di Cengaver, e dopo la confessione, la polizia emana un mandato di arresto…











© RIPRODUZIONE RISERVATA