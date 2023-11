Terra amara/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Zuleyha ancora dispersa, Demir torna a casa

Terra amara, anticipazioni puntata 3 novembre 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 3 novembre, su Canale 5, ci dicono che c’è grande apprensione in tenuta per Zuleyha. Nessuno riesce a trovarla, né chi fine abbia fatto. Fekeli pensa che il nipote c’entri qualcosa, visto il suo folle piano di vendetta contro gli Yaman. Tuttavia, quando ha un confronto con lui e Fikret gli confessa di aver avuto un acceso confronto con Zuleyha, dichiara anche di non avere nulla a che fare con la sua scomparsa. Il giovane, infatti, gli racconta che la donna lo ha visto uscire dall’azienda di Demir e ha iniziato a seguirlo con la macchina per poi chiedergli cosa stesse combinando così furtivamente. Ciò ha scatenato l’ira di Fikret, che si è avventato su di lei, aggredendola, salvo poi pentirsi del suo gesto.

La promessa/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Gregorio e Romulo, è di nuovo scontro

La Yaman è poi rimasta incastrata in una trappola per animali nel bel mezzo della foresta, dato che un ladro aveva rubato la sua auto, e da lì non si è più mossa. Dov’è finita quindi Zuleyha? La ragazza sarà dolorante ancora per molto, incapace di potersi muovere…

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 3 novembre 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Sevda, ancora turbata dalle parole di Sermin che ha alluso a una relazione extraconiugale di Demir, chiama proprio quest’ultimo per informarlo della situazione. Lo Yaman capisce che deve tornare a Cukurova e interrompere il suo weekend romantico con Umit. Poiché sarà passato diverso tempo e Zuleyha non sarà ancora stata trovata, Demir deciderà di intensificare le ricerche, spostando i suoi uomini anche nel bosco limitrofo. Sarà però Sermin a fornire un aiuto fondamentale, quando suggerirà qualcosa che farà in modo a tutti di rintracciare Zuleyha e trarla in salvo prima che sia troppo tardi…

Beautiful/ Anticipazioni 3 novembre 2023: Hope non vuole separarsi da Douglas

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Zuleyha avvista Fikret nei pressi della loro azienda e lo segue in auto. Nello stesso momento, un ladro le ruba la macchina e lei rimane isolata nel bosco. Sermin, Sevda e Saniye sono preoccupate per il ritardo di Zuleyha. Nel tentativo di rintracciare Demir, Sermin scopre che lui non è ad Ankara come aveva detto, quindi suggerisce a Sermin l’idea che lo Yaman si trovi con un’altra donna, dato che lo conosce benissimo e sa che non mente mai. E in effetti, lontano da tutto e da tutti, l’imprenditore sta trascorrendo un piacevole weekend con la sua amante Umit.

Un posto al sole/ Anticipazioni 2 novembre 2023: la scoperta shock di Roberto su Lara

A Cukurova, passano le ore e Zuleyha sembra letteralmente scomparsa. Si attivano ricerche al fine di trovarla. Fekeli pensa che Fikret c’entri qualcosa con la scomparsa di Zuleyha, ma quando vorrebbe parlare con lui, scopre che nessuna sa dove sia andato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA