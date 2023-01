Terra amara/ Anticipazioni 30 gennaio: Zuleyha si è sbagliata, ma è troppo tardi

Terra amara, anticipazioni puntata 30 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 30 gennaio, su Canale 5 ci svelano che giorni prima Züleyha si era arrabbiata con la povera Gülten accusandola di non aver consegnato la lettera a Yilmaz perché, sotto sotto, ha ancora una cotta per lui. Da allora le due giovani hanno interrotto la loro amicizia e per la domestica è stata molto dura. Tuttavia, le anticipazioni di oggi ci svelano che Züleyha capirà di aver preso un abbaglio con Gülten. Quando Hünkar riceve, con un ritardo di tre anni, una lettera scritta da un’amica ormai defunta, si arrabbia molto e si lamenta del fatto che non è la prima volta che a Cukurova si verificano fatti del genere.

A quel punto Züleyha comincia ad avere dei dubbi e crede ci sia la possibilità che la lettera non sia mai arrivata a Yilmaz. Züleyha quindi cerca di scusarsi con Gülten ma l’inserviente appare delusa dal suo atteggiamento ed evita qualsiasi tipo di confronto, ancora troppo delusa per come era stata trattata in precedenza.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 30 gennaio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che dopo la rivolta dei dipendenti e il caos che si è riversato nel terreno di Yilmaz e Demir, è chiaro che qualcuno vuole di nuovo metterli l’uno contro l’altro. Fekeli è particolarmente preoccupato e non crede neanche un minuto che gli Yaman siano così crudeli da rischiare di far bruciare le loro terre piuttosto che avere Yilmaz come socio. Intanto le anticipazioni ci svelano che Seher continuerà ad avere delle nausee e dei malori ed è chiaro che la giovane domestica è incinta presumibilmente di Gaffur, mentre la sua “tresca” con Demir rischia di venire alla luce…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata di Terra amara, Demir, capendo di aver giudicato malamente Cengaver e sua moglie, chiede a Zuleyha di andare a scusarsi con Nihal nella speranza di poter riallacciare i rapporti. L’incontro tra le due, però, finisce in malo modo poiché Nihal afferma di esserci rimasta molto male quando l’amica l’ha accusata. Intanto Seher si sente poco bene e Gulten la giustifica di fronte a Saniye. Sermin, invece, si ritrova in un mare di guai e di debiti quando riceve una missiva dalla famiglia Yaman che le chiede di restituire tutti i soldi prestati nel corso degli anni! Sermin, furiosa, afferra un’ascia e inizia a colpire la porta che separa la sua proprietà da quella di Hunkar, poi si scaglia contro quest’ultima.

Come se non bastasse, Sermin se la prende anche con Sabahattin che la rimprovera che avrebbe potuto sposarsi un uomo più ricco se proprio voleva condurre una vita agiata. L’unico a volerla aiutare è Yilmaz, che le promette che se ne occuperà lui dei suoi debiti. Scoppia una rissa tra Saniye e Seher, quest’ultima accusata di aver dormito con Gaffur. Hunkar interviene per sedare gli animi e avverte che una cosa simile non dovrà accadere mai più. Infine Seher mette in atto un piano diabolico per incastrare Demir, facendogli credere di aver dormito insieme. Ercument è l’unico a vederli nel letto, ma crede che il cugino e la domestica non abbiano fatto niente.











