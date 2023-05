Terra amara/ Anticipazioni 30 maggio: che fine ha fatto Zuleyha? Arriva la risposta

Terra amara, anticipazioni puntata 30 maggio su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 30 maggio, su Canale 5, ci dicono che Fekeli e Yilmaz giungono in tenuta per dare una mano con le ricerche di Adnan e Uzum. Tuttavia appena Yilmaz e Demir si rivedono, tra loro si riaccendono i vecchi dissapori, alimentati anche dal filmino di Mujgan che riprende il marito in compagnia di Zuleyha. Non c’è però tempo per discutere poiché la priorità è trovare i due bambini, che sembrano letteralmente svaniti nel nulla. Le famiglie pensano si tratti di un sequestro, dato che è stata avvistata una macchina nei pressi della tenuta. Per questo motivo tutti si aspettano una telefonata da parte di chi ha rapito Adnan e Uzum.

Yilmaz è invece tornato a casa e Behice cerca di tranquillizzarlo in merito a Mujgan: sua moglie lo ama, ha sofferto tanta, ora ha solo bisogno che lui le conceda una seconda possibilità. Il giovane è disposto a perdonarla, ma quando la chiama, si rende conto che non c’è. Una domestica avvisa Yilmaz che Mujgan è partita in direzione aeroporto; e infatti scopriamo che la dottoressa ha preso con sé il piccolo Kerem Ali perché ha intenzione di andare in America.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 30 maggio

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Uzum e Adnan non sono stati rapiti. Infatti scopriamo che i bambini si sono allontanati troppo dalla tenuta per raccogliere fiori, e sono giunti nei pressi di un cimitero. Lì la piccola mostra ad Adnan una tomba con la foto di sua madre. Nella puntata apprendiamo anche il destino di Zuleyha, che non è stata uccisa da Demir, come tutti temevano. La giovane donna cerca di riprendere i sensi, ma ha la testa sanguinante. A fatica tenta di mettersi in piedi, nonostante le ferite…

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, il nastro di Mujgan viene visto da Hunkar e Demir che restano sconvolti nel vedere Yilmaz e Zuleyha incontrarsi di nascosto. Furioso, Demir trascina via sua moglie dalla villa, mentre Hunkar, insieme a Fekeli, si mette sulle loro tracce e teme per la vita di sua nuora. Il filmino di Mujgan viene visto anche da Sermin, che poi non esiterà a spettegolare con le donne del Circolo. Intanto, Zuleyha sta implorando Demir di ascoltarla: non lo ha tradito con Yilmaz, ma le sue preghiere sono vane. In quel momento si sentono dei colpi di pistola e si teme il peggio.

Gulten e Cetin devono rimandare il fidanzamento perché Adnan e Uzum sono scomparsi. Nessuno riesce a trovarli, e si teme un sequestro. Demir, tornato a casa dopo aver passato la notte con una prostituta, glissa le domande su Zuleyha, il cui destino resta un mistero. Suo marito l’ha uccisa?











