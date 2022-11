Terra amara/ Anticipazioni 30 novembre: la proposta di Yilmaz a Sabahattin

Terra amara, anticipazioni puntata 30 novembre su Canale 5

Le anticipazioni sulla puntata di Terra amara, in onda oggi 30 novembre, su Canale 5 ci svelano che i problemi economici affliggono Sabahattin, il quale non sa come uscirne. Şermin cerca un modo per pagare i debiti del marito, ma la proposta di Demir di acquistare la sua casa non è per lei soddisfacente e quindi decide di rinunciarvi. Yilmaz a quel punto decide di approfittarne per mettere, ancora una volta, i bastoni tra le ruote al suo eterno rivale, e pensa a una controproposta che possa così anche aiutare la famiglia di Sabahattin. Il figlioccio di Fekeli si incontra con quest’ultimo e, una volta appresa la difficoltà economica di Şermin, lancia la sua offerta super vantaggiosa: comprerà la sua casa al doppio del prezzo offertole da Demir.

Inoltre, in questo modo Yilmaz, avrà mano sui territori della stessa che fanno parte della tenuta ereditata dal defunto padre. Il giovane vuole assolutamente portare a termine la vendita non solo per infastidire Demir, ma per impedire a Sabahattin di cacciare Şermin quando diventerà il nuovo proprietario.

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 30 novembre

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che quando Demir apprenderà dell’offerta di Yilmaz a Sabahattin andrà ovviamente su tutte le furie, ma il rampollo di casa Yaman avrà ben altro a cui pensare – ossia la morte del suo scagnozzo Sait, che ben presto verrà alla luce. Nel frattempo Hunkar mette sotto pressione Gaffur affinché si metta sulle tracce di Ali Riza Citci. Tuttavia, le sue ricerche non porteranno a nulla di nuovo.

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, Yilmaz e Müjgan si sono ufficialmente fidanzati. La notizia sconvolge Zuleyha, che non può far altro che accettare che il suo amato abbia voltato pagina (ma del resto, lei stessa gli aveva fatto credere di essere felice con Demir, solo per un debito di riconoscenza verso di lui). Demir scopre che Sait, il suo braccio destro, sta facendo il doppio gioco. Tutto inizia quando l’uomo apprende da Musa che Demir gli ha ordinato di andare nell’aranceto di Yilmaz per segare tutte le piante. Una chiara mossa per mettere fuori gioco il suo rivale, non solo dal punto di vista amoroso, ma anche d’affari. Appena appreso il piano, Sait va a cercare Yilmaz per comunicarglielo; sappiamo infatti che Sait è diventato una sorta di spia per Yilmaz e Fekeli. Di conseguenza, Sait e Yilmaz cercano di agire quanto prima per fermare il disastro. Quindi vanno insieme nei campi e riescono a mettere in fuga i malviventi assoldati da Demir. Tuttavia, Sait non ha previsto che con questa mossa, Demir scopre con facilità che il suo uomo più fidato lo sta tradendo, e per giunta è al servizio del suo nemico giurato. Questa scoperta scioccante spingerà Demir a togliere di mezzo Sait quando capirà di non potersi più fidare di lui.

