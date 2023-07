Terra amara/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Hunkar e Demir, un confronto sincero

Terra amara, anticipazioni puntata 31 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni di Terra amara, in onda da oggi 31 luglio, su Canale 5, ci dicono che Yilmaz si infuria con Mujgan quando scopre che lei era a conoscenza della vera paternità di Adnan da moltissimo tempo. La dottoressa si difende spiegando, in lacrime, che temeva per le conseguenze: e se suo marito fosse fuggito con Zuleyha? O peggio ancora, se Demir lo avesse ucciso? Mujgan era incinta in quel momento e aveva paura che suo figlio restasse senza un padre. Yilmaz si sente terribilmente in colpa, e anche Fekeli è dalla parte della nuora. Nel frattempo, Saniye ascolta una conversazione tra Fadik e Rashit e pensa, erroneamente, che la ragazza sia incinta.

Un altro domani/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Julia, nuove verità su Carmen

Demir fa sparire ogni pistola in casa, mentre Gulten conferma a Cetin che Adnan è realmente figlio di Yilmaz, quindi le voci in paese sono vere. Demir consegna a Hunkar una lettera del padre in cui quest’ultimo si era raccomandato con lui di prendersi cura di Sevda. Tra madre e figlio c’è un nuovo confronto in cui si chiariscono meglio.

Sei sorelle/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Elisa trova un'alleata in Donna Dolores

Terra amara, anticipazioni puntata in onda il 31 luglio 2023

Le altre anticipazioni di oggi di Terra amara rivelano inoltre che Fekeli consiglia a Yilmaz di non prendersela con Mujgan; lei ha agito per il bene della sua famiglia. Intanto, Demir e Hunkar fanno finalmente pace, dopo essersi confrontati. Lo Yaman junior spiega alla madre le ultime volontà del padre nei riguardi di Sevda, mentre la matriarca racconta come all’epoca si era opposta alla richiesta di divorzio di Adnan Sr. solo per proteggere il figlio. Il dialogo sincero si conclude con un abbraccio tra madre e figlio, anche se quest’ultimo sarà ancora di più convinto nel non volersi separare da Zuleyha in nome dell’amore, come fece Hunkar a suo tempo.

Beautiful/ Anticipazioni 31 luglio 2023: Finn mostra primi segnali di vita!

Terra amara: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Terra amara, né Demir né Mujgan vogliono concedere il divorzio a Zuleyha e Yilmaz rispettivamente. Gaffur tenta di screditare Rashit agli occhi di Saniye, ma quest’ultima lo considera un gran lavoratore. Mujgan trova in Fikret un ottimo amico e confidente, al contrario di Behice che continua a non fidarsi di lui. Quando apprende che Demir intende circoncidere Adnan, Yilmaz va su tutte le furie e lo aggredisce; Zuleyha tenta di mediare tra i due. La discussione sta per degenerare, ma a bloccarli è un colpo di pistola dalla stanza di Adnan: il bambino si è accidentalmente sparato mentre giocava con l’arma del padre. In ospedale, Zuleyha minaccia Demir e Yilmaz: se suo figlio muore, lei ucciderà entrambi. Fortunatamente il bambino è fuori pericolo, ma Zuleyha si ostina a non volerne sapere di nessuno dei due uomini.

Mujgan, spinta da Behice, mente a proposito della paternità di Adnan e confessa a Yilmaz di averlo saputo solo una volta in ospedale. Nazire, però, ha origliato le due, e smaschera il loro piano durante una cena in famiglia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA